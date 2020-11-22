感恩節過節氣氛冷清 安老自助處派餐依舊

鍾月娟認為，今年感恩節的家庭聚餐需要安全至上。（記者黃少華／攝影）

與往年感恩節晚上兄弟姊妹10個家庭大聚餐不同，安老自助處行政總監鍾月娟表示，受到近日來不斷加重的疫情 影響，她和丈夫今年只能跟姊姊家兩個家庭小聚，遵守政府的衛生令，以保障健康和安全。

家族聚會 改為餐廳訂餐

鍾月娟說，以往過感恩節，有10個家庭一起大聚餐，每個家庭都會帶上一些菜，然後放在一起享用。今年從安全起見，就計畫從一家餐廳訂餐，然後帶到姊姊家裡享用。

安老自助處今年仍將於感恩節當天在華埠舉行一年一度的派餐活動，到時鍾月娟會忙得脫不開身。她說，工作結束後，預計將接近下午4時，也只能在外面訂餐，食物肯定沒有往年豐富。

鍾月娟坦言，因為疫情，今年感恩節的過節氣氛肯定會顯得冷冷清清，但不會因此影響與其他兄弟姊妹之間的親密關係。她說，居家避疫措施實施以來，兄弟姊妹之間就經常使用Zoom進行聚會，彼此互通消息。感恩節當天，一些家庭成員還要工作，將不會安排Zoom聚會，但會相互打電話問候。

舊金山 已經在「加州 更安全經濟藍圖」的疫情分級中進入紅色層。市長布里德（London Breed）本月早些時候也已叫停餐館堂食業務，只保留外賣和戶外用餐業務。因此市民也少了感恩節外出聚餐的選擇。

由於疫情漸趨嚴重，鍾月娟表示，過往外出旅行的選項在今年也變得不現實。人們應該留在舊金山灣區本地，盡可能保障自己、家人和社區的安全。