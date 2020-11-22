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來美就遇疫情 華人不要感恩節大餐 只想正常生活

記者李榮／灣區報導
陳小姐（左）說，感恩節哪也去不了，可能就在家休息，等待疫情過去。（記者李榮／攝影）
陳小姐（左）說，感恩節哪也去不了，可能就在家休息，等待疫情過去。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）持續至今，沒有像是先前某些專家所預言的，會在炎熱的夏天「自然消失」，反而是一到了秋冬時節，新冠肺炎確診人數與住院人數再度爆發。去年底才剛移民來美國、至今已快一年的陳小姐，回想一整年的「美國夢」，似乎都在防疫、抗疫，都在「居家」之中，「感恩節喔？真的也不知道要幹嘛，不用過節啦，只希望疫情趕快過去，回歸正常生活。」

陳小姐說，2020年實在是「很難過」，疫情嚴重影醒生活與經濟，學校也沒法正常上課。身旁很多已經當了父母的爸媽，每天要上班，還要帶小孩，分身乏術，小孩的學習效率也不是那麼好，而且疫情一直沒見到曙光，大家的心情多多少少有點低落。

她表示，原本感恩節想要找幾個朋友到家中聚餐，但現在疫情確診人數再次飆升，也還不知道是不是應該取消。只是，女兒很期待有朋友來跟她玩，每天都在說「covid壞壞」，如果連節日都無法與她的好朋友相聚，很是失望。

超市搶貨 特殊回憶　

回顧來美國的一整年，幾乎是還沒適應好環境，就開始居家避疫。中間經歷了大賣場搶衛生紙、排隊買酒精，超市生鮮貨價空空如也、還有客人為了搶貨互相推擠、破口大罵的情況，也是一個特殊的回憶。內心真正的期待是，今年的感恩時節能真正是個轉淚點，不用火雞、不用大餐，只要能有個回復正常生活的希望，平時能正常上班上學，假日一家人能到海邊走走，就是真正的幸福與感恩。

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