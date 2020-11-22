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加州亞裔委員會首聘行政主任 苗裔楊克姬出任

特約記者錢曉莉／加州首府報導
加州州府大樓。（取自亞太裔事務委員會）
加州州府大樓。（取自亞太裔事務委員會）

加州的亞太裔移民增多，亞太裔在政界的勢力也與日俱增。加州主管亞太裔事務的委員會日前首次聘任了一位行政主任，專門處理和執行委員會相關的行政工作。

過去20年來，加州都設有亞太裔事務委員會（Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs），但是該委員會沒有一個行政主任的人員。最終亞太裔立法黨團在州府預算中提議增設這個職位，委員會最終決定聘任苗裔的楊克姬（Nkauj Iab Yang，音譯）擔任首任行政主任。

楊克姬擁有十多年的社區組織和政策倡導經驗。她曾經供職的機構包括Youth Together、Banteay Srei、服務人民（Serve The People）、苗人創新政治（HIP）等團體組織。在這些工作中，楊克姬為年輕人提供了更多社會空間，讓他們認識到自己能夠帶來影響變革的力量。

她曾擔任東南亞裔資源行動中心（SEARAC）的加州總監，與東南亞裔的加州服務機構合作，倡導公平發展。去年，她擔任苗人創新政治的聯合主任，組織州府沙加緬度和中谷一帶的東南亞裔青年，促進他們參與政治。

楊克姬表示，自己很榮幸有機會擔任加州亞太裔事務委員會的首位行政主任。她說，特別是在疫情爆發這段時間，有關爭取種族公平與反對歧視的鬥爭，以及社區重啟，都是重點要關注的部分。她強調自己對家族的熱愛，以及奉獻和服務精神一直在驅使著她，她將繼續依靠這些力量來領導委員會的工作。

亞太裔立法黨團主席邱信福說，這一刻已經等待多時，在亞太裔社區成功倡導並且成立委員會近20年之後，終於有了第一任行政主任。

「我們的立法黨團很高興能夠在州府預算中請求設立這個職位，並任命了苗裔難民的女兒楊克姬出任主任，她將整合利用自己十多年與不同亞裔人群合作的經驗。」

加州亞太裔事務委員會於2002年通過立法成立，並於2004年1月開始運作，其使命是通過促進和加強亞裔美國人和太平洋島民的政治、經濟和社會參與，同時要求州政府對這些需求做出回應。 該委員會由州長和議會任命的13名成員組成。在2019年，州議會亞太裔立法黨團要求為委員會設立行政職位，並且獲得州長批准撥款50萬元。

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