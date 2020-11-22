調查：疫情爆發後 逾7成亞裔曾遭歧視
早前出爐的「2020年亞裔選民調查」結果，從多方面研究了亞裔社區的政治價值取向。這個調查由亞裔美國人和太平洋島民（APIA）投票組織、AAPI Data數據及亞裔美國人推進正義協會（AAJC）三方聯合舉辦，於9月15日公布了統計結果。
本報此前刊文分析介紹了調查結果呈現的亞裔特別是華裔對社會和政治關心和參與度。本篇將分析亞裔族群對移民和種族問題上的態度。
被問到民主黨還是共和黨在移民問題上會做得更好時，亞裔整體的答覆是：支持民主黨的占47%，支持共和黨占24%。其中，華裔支持民主黨的是45%，共和黨則只有18%。在支持共和黨的族群中，最低的是華裔，最高是越裔，有35%。
至於無證移民是否應有機會最終成為美國公民，亞裔整體的答覆是，支持同意或部分同意過半，有59%，不同意或部分不同意則是有21%，其餘中立或不確定是，占20%。
華裔中大部分都同意，不同意或部分不同意的占比18%，中立或不確定占比29%。
上述的調查結果體現，作為一個移民族群，亞裔整體以超過23個百分點認為民主黨在移民問題上會做得更好，以超過38個百分點同意讓無證移民有機會成為美國公民。華裔與亞裔主流基本一致。
在反對種族歧視議題上，亞裔普遍認為民主黨會做的更好，支持共和黨的只有18%左右。尤其是在處理白人與非裔的種族關係問題上，民主黨的支持度較高。
亞裔整體以超過31個百分點認為民主黨能夠更好解決種族歧視，以超過52個百分點同意政府應該採取更多措施保障族裔平等權利。華裔的觀點與亞裔主流一致。
疫情爆發之後，亞裔經常受到攻擊。被問到是否擔心由於COVID-19而遭受仇恨犯罪、騷擾和歧視？亞裔整體的答覆是：偶爾/時常/經常遭遇歧視問題的超過四分之三，達76%，從來沒有遭遇過上述情況的只有四分之一左右，即24%。
亞裔整體以超過52個百分點表示，擔心因為新冠病毒而遭受仇恨犯罪，騷擾和歧視。但是對華裔來說，則更高，感受到的威脅的比例達到84%，遠遠高於亞裔整體。
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