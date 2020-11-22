調查：疫情爆發後 逾7成亞裔曾遭歧視

亞裔社區怎麼看待移民問題結果出爐。（APAPA供圖）

早前出爐的「2020年亞裔 選民調查」結果，從多方面研究了亞裔社區的政治價值取向。這個調查由亞裔美國人和太平洋島民（APIA）投票組織、AAPI Data數據及亞裔美國人推進正義協會（AAJC）三方聯合舉辦，於9月15日公布了統計結果。

本報此前刊文分析介紹了調查結果呈現的亞裔特別是華裔 對社會和政治關心和參與度。本篇將分析亞裔族群對移民和種族問題上的態度。

被問到民主黨 還是共和黨在移民問題上會做得更好時，亞裔整體的答覆是：支持民主黨的占47%，支持共和黨占24%。其中，華裔支持民主黨的是45%，共和黨則只有18%。在支持共和黨的族群中，最低的是華裔，最高是越裔，有35%。

至於無證移民是否應有機會最終成為美國公民，亞裔整體的答覆是，支持同意或部分同意過半，有59%，不同意或部分不同意則是有21%，其餘中立或不確定是，占20%。

華裔中大部分都同意，不同意或部分不同意的占比18%，中立或不確定占比29%。

上述的調查結果體現，作為一個移民族群，亞裔整體以超過23個百分點認為民主黨在移民問題上會做得更好，以超過38個百分點同意讓無證移民有機會成為美國公民。華裔與亞裔主流基本一致。

在反對種族歧視議題上，亞裔普遍認為民主黨會做的更好，支持共和黨的只有18%左右。尤其是在處理白人與非裔的種族關係問題上，民主黨的支持度較高。

亞裔整體以超過31個百分點認為民主黨能夠更好解決種族歧視，以超過52個百分點同意政府應該採取更多措施保障族裔平等權利。華裔的觀點與亞裔主流一致。

疫情爆發之後，亞裔經常受到攻擊。被問到是否擔心由於COVID-19而遭受仇恨犯罪、騷擾和歧視？亞裔整體的答覆是：偶爾/時常/經常遭遇歧視問題的超過四分之三，達76%，從來沒有遭遇過上述情況的只有四分之一左右，即24%。

亞裔整體以超過52個百分點表示，擔心因為新冠病毒而遭受仇恨犯罪，騷擾和歧視。但是對華裔來說，則更高，感受到的威脅的比例達到84%，遠遠高於亞裔整體。