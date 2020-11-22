讀者來函／大選結束了，左派右派淡定吧 (二)

有人擔心大選舞弊？郵寄投票 作假？事實上，美國 的選舉都搞了200多年了，都是由非常專業的人在操作，現場有兩黨監票員監督。漏洞當然有，但大規模舞弊近幾十年還沒聽說過。聯邦選舉委員會（注意跟黨派無關）也反覆強調，沒有任何證據表明今年大選有舞弊的情況。

為何冷不丁華人參與選舉了，超級漏洞就出來了？是不是先問問自己，我真的比他們更專業更了解情況嗎？這好比一個第一次坐飛機的人，正忐忑不安地坐著，飛機顛簸了一下。旁邊一個人咕囔一句，飛機開得不對。於是，大家站起來去找飛行員了，咣咣砸門，你們想弄死俺對不？你剛才是不是按錯按鈕了？用錯螺絲刀了？我剛才看見你拿個東西進去了！

再說總統候選人和這些共和黨 的候選人都在一張選票上啊，你說別人舞弊總統，那是不是別人也可以說你們也舞弊議員選舉投票啊？怎樣才能做到只舞弊總統不舞弊議員？你要把你認為的不合格選票去掉，共和黨這些勝利不也打了水漂？這事兒難道不是有更簡單的解釋嗎？即：美國人民這次選擇了共和黨人的理念，拋棄了川普。

歷次大選民調仍是最準確的預測方式。因為那是數學，是統計學，是科學賴以存在的基礎。即使預報說今天下雨，結果沒有來，天氣預報仍然比一隻章魚更可信，仍是最準確的預測天氣的手段。如果讓你根據義烏指數和民調數據買股票，你信哪一個？

美國以一個族裔大雜燴的民主政體經歷了250年的發展仍然存在，很重要的原因之一，就是能夠在尊重對手的前提下盡量公平競爭。這樣才能保持政權的和平更替。而左與右的理念也都有存在的合理理由。極左極右，對社會都是有害的。左派的理念保證了社會的進步，右派的理念則保持了社會的相對穩定。要不然社會太激進立法都跟不上，社會就亂了套。

在一個大雜燴的國家，人們的認知不盡相同，要達到最大公約數才能換總統，社會最終也就只能像鐘擺一樣左一下右一下地在左右互相制約的機制下，小幅度地曲折前進。對，是前進而不是後退。

所以說，選舉結束了，無論輸贏都應該接受現實，因為每個人都盡力了，能投票、拉票、捐款、宣傳的也都盡到了責任。這就是民主制度的好處。鐵打的營盤流水的兵。總統可以換，可我們的校友、同學、朋友、鄰居、親戚、家人不能換。選舉時無論為己也好、為國也罷，為全地球銀河系都行，選完了就都放下你們的棍子，放下輸贏的執念，求同存異，在以後的日子裡退出戲外，多些理性的討論和思考，反思一下自己和社會，試著跟不同的人對話，可能對大家更好。不要讓仇恨蒙蔽了雙眼。

回到現實，我們可能都同意：無論誰勝出，這個國家都從未如此分裂過。每天有10萬以上的人感染新冠，超過1000人死亡。病毒不管左右，死掉的是活生生的生命。在這一點上，我們已經都是輸家。無論你的理念如何，這個國家再也承受不起如此的分裂和對抗，承受不起對生命的漠視和傷害。沒有人願意活在一個天天充滿叫罵、仇恨甚至殺戮的地方。美國這片土地是我們所有在美華人和我們的孩子以後賴以生存的家園，我們有一切理由讓她變得更美好。一個處處充滿鴻溝和對立的地方，沒有贏家。

作為海外華人，我們應該感謝川普的是，他讓我們看到我們這個群體脆弱的一面，看到團結協作的重要性，看到我們在政治上的幼稚。這會讓我們時時警醒，也更明白我們後面的路該往哪裡走。