疫情續惡化 今年感恩節被迫宅在家 長者很「難過」

舊金山禁餐館堂食，表示很多餐廳都會關門，感恩節和聖誕都不營業。(Getty Images)

今年感恩節怎麼過？對不少年長者來說，將會很困難，因為佛奇 和CDC都建議，今年不要出門，不要舉行家庭聚會，因此很多年長者，只有兩老過自己過節，不能像往年一樣與兒孫在一起。

舊金山 紀事報刊登了一名有10名兒女和孫兒女的婦人「茱莉」的投書，她說這是她第一次過感恩節見不到兒女和孫兒女，因此滿懷感慨。

她和她的兒女都很擔心疫情 ，其中一個女兒是律師，因為周邊有人染疫，所以女兒連續多天只能躱在法院裡聽取聆訊，連家也沒有回；又有一個兒子是急診室醫師，每天都要應付「可能的染疫者」，生活也大受影響，很少回家，見不到父母和也見不到他自己的孩子。

舊金山的疫情，三周前還是「黃色」的安全階段，因此茱莉和她的老伴都感到放鬆，但兩周前舊金山倒退到「紅色」階段，茱莉和丈夫都感到擔心，生活又像再次上緊發條一樣，整天在擔驚受怕。

舊金山的衛生官員現在說，下周可能再退一步，回到疫情最嚴厲的「紫色」階段，茱莉擔心，可能連超市不敢去了。

不敢上餐館，不敢理髮，不敢去洗牙，現在連過節也不能聚會。茱莉說她朋友圈的人都相信CDC和佛奇，但是她從兒子和女兒的經驗知道，戴口罩和保持6呎距離是必需的。

一個朋友對她說：「不要太極端，沒有那麼可怕的，你這樣將會錯過很多生活。」朋友又向她發出邀請：「要不要來我家一起過節？」

茱莉說，她情願自己留在家裡過；日前她和孫女艾莉沙一起出門購物，孫女問她：「祖母，不能一起過節，您是否很sad？」茱莉沒法回答。