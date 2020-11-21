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屋崙華埠1天5起搶案 警通緝1女嫌

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局警員蒲梅表示，華埠15日發生的兩起暴力搶劫案，警方正在調查中。其中一起案件的女性西裔嫌犯，警方已經發出逮捕令。（記者劉先進／攝影）
屋崙警局警員蒲梅表示，華埠15日發生的兩起暴力搶劫案，警方正在調查中。其中一起案件的女性西裔嫌犯，警方已經發出逮捕令。（記者劉先進／攝影）

屋崙警局警員蒲梅（音譯，Mae Phu）在華埠犯罪月會上表示，華埠15日發生的兩起暴力搶劫案，警方正在調查中。其中一起案件的女性西裔嫌犯，警方已經發出逮捕令。

綜合屋崙警局和華埠商戶目擊者的消息，15日當天，華埠至少發生5起搶劫案。3起為小型搶劫，根據附近西餅店東主和目擊者、開心海會所東主海哥提供的資訊，懷疑是同一非裔嫌犯，流竄到三家華人商店，試圖搶走埋單華人手中的錢。

有2起為暴力搶劫。中午12時許，Harrison街900號街區發生企圖搶劫案，嫌犯為西裔。

近1時，Franklin街門前又發生搶劫未遂案。嫌犯將車輛違規並排停車在路中央，尋找下手目標。一位50多歲的華人女性斜背著手提包，站在一個車庫門口，貌似是等人來接送。一嫌犯下車快速搶奪手提包，華婦緊抓不放，被拖拽在地上，附近華人過來幫忙，和嫌犯搏鬥，嫌犯空手而歸，快速逃到車上，逃之夭夭。龍發超市（Long Pat Market）店東Tiffany Yan目擊整個過程，將車牌號拍下，提供給警方。

警員蒲梅表示，兩起搶劫案中，一個西裔女性嫌犯被確定，警方發出了逮捕令。另一個嫌犯為西裔男性，警方正在全力調查中。

據悉，嫌犯作案的車輛，為搶劫柏克萊華裔受害者而來。一位華人女性開車進入家中車道時，被3個蒙面歹徒圍住，其中一人有槍。嫌犯將車擄走後快速逃離現場。

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