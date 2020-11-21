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華裔廚師學員 烹感恩節大餐秀廚藝

記者李晗╱舊金山報導
華裔廚藝班學員們在感恩節前舉辦派餐活動。（記者李晗╱攝影）
華裔廚藝班學員們在感恩節前舉辦派餐活動。（記者李晗╱攝影）

感恩節將至，華埠的非盈利機構也陸續開始舉辦派發火雞大餐活動。博愛文化中心（CCSC）廚藝班的華裔學員也都特別在這個時候烹飪感恩節大餐，秀出廚藝。

11月20日，博愛文化中心與華埠青年會（YMCA）在華埠共同舉辦了感恩節派餐，幫助長者和散房房客度過一個開心的感恩節前周末。

在中心廚房內，眾多華裔學員和老師經過幾天的準備，烹飪好了火雞、四季豆、土豆泥、甜點南瓜派等，並且分別將這些食物裝在飯盒內，派給民眾。中心副主任梁嘉欣說，20日當天共派出385份餐食，其中285份是在華埠，另外100份則是在Stonestown YMCA派給附近長者。

餐飲培訓班的學員，在就業方面多年來擁有良好紀錄。新冠病毒大流行前，餐飲培訓班就業率一直保持在85%-90%，為舊金山機場、餐飲連鎖點、酒店、公司食堂、超市、本地酒吧和餐館等提供具備基礎餐飲知識和技能的勞動力。

然而疫情期間，由於整個餐飲業幾乎陷入停頓，很多餐廳商鋪關閉，失業數字激增。隨著疫情的持續，餐飲訓練班畢業生面臨失業和就業不足等問題，再就業也面對很多不確定因素，博愛文化中心也努力為他們尋求新的出路。

中心主任鄭藝嫻說，在這最艱難的時期，博愛與華埠青年會謀求到互惠互利的合作契機。由博愛每周一天為華埠青年會服務的散房家庭提供晚餐。

「我們的主廚和學員們精心製作各種家常菜，並有中西日菜式結合適合大眾口味，為这些散房家庭提供了安全與多樣的嘗試。烹飪班的學員也從準備食物的過程中積累了烹飪技巧和經驗；在幫助社區的預防病毒傳播的同時，也為經濟復甦後的再就業鋪平道路。」她說。

上述的項目也歡迎民眾捐贈支持。想要捐助的民眾，可上華埠青年會網站：www.ymcasf.org/locations/chinatown-ymca，點擊右上角的「Give」然後選擇「Donation Now」，或登陸博愛網站www.sfccsc.org 選擇「Donation」捐款。

廚藝班學員們將烹飪好的火雞肉放入飯盒中。（記者李晗╱攝影）
廚藝班學員們將烹飪好的火雞肉放入飯盒中。（記者李晗╱攝影）

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