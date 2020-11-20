亞裔「囚犯消防員」刑滿或遭遣返 議員發聲營救

寮國裔的囚犯消防員Kao Saelee。（取自change.org）

加州 今年山火肆虐，有許多仍然在服刑的囚犯也都被抽調培訓成為臨時消防員，親赴前線救火。然而有兩名亞裔的囚犯消防員，在刑期即將結束之前被加州官方送交了聯邦移民及海關執法局（ICE），可能面臨被遣返 的風險。

11月19日，眾多加州立法官員出席發佈會，反對將囚犯送交移民局 的措施，試圖「營救」或將被遣返的兩名寮國裔的囚犯消防員Bounchan Keola和Kao Saelee。

發布會由亞裔囚犯支持委員會（Asian Prisoner Support Committee）主辦。亞洲法律聯會的李思華（Sarah Lee）主持會議，加州議員威善高（Scott Wiener）、邱信福、邦塔（Rob Bonta）、卡拉（Ash Kalra）等出席。

邱信福表示，將這些囚犯消防員轉交給移民局的手段非常殘忍。因為他們不僅僅是一些家庭的成員，同樣也是冒著生命危險在前線救火的消防員。他要求州長紐森以及加州懲教及更生廳（California Department of Corrections and Rehabilitation，簡稱CDCR）不要再繼續這樣的操作。

威善高也說，這部分人已經完成了刑期，應該要擁有回歸社會、社區的機會，而不是遭到遣返。

據悉，兩名寮國裔的囚犯消防員Bounchan Keola和Kao Saelee均是在年幼時來到美國，父輩均是東南亞的難民。兩人因為幫派犯罪或者是持槍搶劫等被判入獄超過20年，現在暫時是綠卡身份。但是因為犯罪記錄仍然可能被遣返。目前二人都已經在移民局的手上。二人的家人均有出席19日的線上記者會。

至於具體的營救，指的就是加州州長紐森的「特赦」（pardon）。如果這些囚犯人士被特赦之後，就能保住他們的合法綠卡身份，避免遭到遣返。