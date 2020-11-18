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租客法律複雜 專業團體來解析

記者李晗／舊金山報導
加州議會在今年8月時通過了AB3088法案，要求租客在9月起要交25%的房租，否則房東可以逼遷。(Getty Images)
加州議會在今年8月時通過了AB3088法案，要求租客在9月起要交25%的房租，否則房東可以逼遷。(Getty Images)

疫情之後，加州的租客保護的法律層出不窮，常常令人感到複雜難懂。有法律專業的非盈利團體就特別翻譯了中文的網絡解析資料，讓租客民眾能夠更好理解法律。

亞裔法律聯盟（Asian Law Alliance）以及亞洲法律聯會（即AAAJ，亞美公義促進中心）製作了中文資料，提醒租客相關的免遭逼遷的權益。

加州議會在今年8月時通過了AB3088法案，要求租客在9月起要交25%的房租，否則房東可以逼遷。但是整體法案內容較為複雜，各種日期和逼遷的條款層層疊疊。

在上述團體提供的中文解析資料中提及，即使租客無法繳清上述累積租金的25％，若他們已遞交因新冠疫情收入減少的聲明書，則在2021年2月1日之前，租客都會受法律保護，免因欠下2020年9月1日至2021年1月31日期間的租金而被迫遷。

只有在2021年3月1日之後，房東才可通過小額債務法庭向租客追討上述欠租。

至於房東要追討2020年期間的租金，就必須給租客發出一封「要麼繳租要麼搬出」的通知書。在這封通知書裡需向租客解釋相關法律，並附有一份可簽署的聲明書，以供租客簽字確認新冠疫情為他們帶來了經濟衝擊，例如損失收入或增加費用。租客對此信的回覆期限為15個工作日。

至於AB3088法案的其他內容和租務相關的內容，民眾可以登錄網址查看（簡體字）：https://bit.ly/38QvoMH。

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