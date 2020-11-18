舊金山國際扶輪社 經文處長賴銘琪分享台灣防疫經驗

經文處長賴銘琪參加「舊金山國際扶輪社」會議，介紹台灣的防疫經驗。（經文處提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 嚴峻。而台灣 至今防疫成果優異，也期待向世界各國介紹台灣經驗。駐舊金山 台北經濟文化辦事處長賴銘琪處17日受邀以視頻方式，參加「舊金山國際扶輪社」（Rotary Club of San Francisco）年度感恩視訊會議。賴銘琪在視頻中介紹中華民國台灣成功以「台灣模式」對抗新型冠狀病毒疫情的成果，並提供台灣防疫影片在會中播放。

舊金山國際扶輪社是全球成立歷史第二悠久的國際扶輪社，有「Rotary#2」的稱號。舊金山國際扶輪社因為台灣防疫傑出表現，邀請經文處參加該舊金山國際扶輪社與其他扶輪社共同辦理的防疫服務計畫。社長佛布斯（J.T. Forbus）與副社長蒂恩（Susan Dean）、候任社長Mary Liu等人先前已經專程拜會賴銘琪，並接受經文處捐贈的5000片醫療用口罩。

賴銘琪在致詞中表示，相較全球其他國家，台灣自新冠疫情爆發開始，因為政府採取「審慎以對」（prudent action）、「迅速反應」（rapid response）及「超前部署」（early deployment）的「關鍵三布局」（Three Crucial Steps），穩定控制疫情，因此更要與各國分享成功的抗疫經驗。

他並且表示，在過去數月期間，台灣已捐贈美國聯邦及各州，以及舊金山等美國許多城市，超過1200萬片口罩及醫療物資，「除展現台灣對美國的情誼之外，也希望結合國際扶輪社等主流社會力量共同抗疫，盡快看到各地疫情獲得控制。」

社長佛布斯也在當天的年度感恩會議中，感謝台灣人民愛心與友誼，認為台灣防疫表現非常成功且世界聞名，期待未來繼續與經文處合作辦理活動，增進雙方合作與交流。此外，佛布斯也提到，舊金山國際扶輪社目前已有39名會員報名參加2021年6月間在台灣舉行的國際扶輪世界年會，希望未來有更多會員可以組團赴台灣參與年會活動。