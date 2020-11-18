疫情惡化 東灣康曲柯士達縣退回紫色層

康曲柯士達縣暫停更多學校重開課堂面對面教學。（Getty Images）

東灣康曲柯士達縣（Contra Costa）由於疫情急劇惡化，從17日起正式倒退回州府「更安全經濟藍圖」最嚴格的紫色層。康縣也宣布一系列經濟活動限制措施，以遏制「新型冠狀病毒」（COVID-19）快速傳播。

康縣衛生服務局（CCHS）表示，州府將康縣倒退回紫色層，將引起以下變化：

•不同家庭參加社交聚會只能在戶外進行，最多為3戶家庭25人，最好不超過2小時；

•更多的K-12學校可能不會重開課堂面對面教學，已經重開課堂面對面教學的學校除外；

•宗教儀式和文化活動只能在戶外舉行；

•高等教育機構只能將室內教學和學生聚會轉移到戶外；

•電影院 只能在戶外營業；

•博物館和展覽館只能在戶外開放。

康縣此前處於紅色層，上周已經頒布了地方衛生令，在州府規定之外新增了額外的安全要求，包括暫停餐館堂食、室內健身 房和健身中心的運營。

過去一個月，康縣每10萬人口中的COVID-19單日新增病例翻了超過一番，從10月16日的4.3宗上升至11月16日的9.2宗，日均檢測 呈陽性比率也急劇上升，從10月16日的1.9%上升到11月16日的3.6%。10月16日，康縣有21名COVID-19住院患者，而11月16日則大幅增至48名。

康縣衛生總監法尼塔諾醫師（Dr. Chris Farnitano）說：「防止COVID-19傳播的最簡單、最有效方法是，無論何時離開家或是和你不住在一起的人聚會時，都要戴上口罩。」