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警方在也敢犯案！屋崙華埠1天4搶劫 華人見義勇為

記者劉先進／屋崙報導
Franklin街一餅店內，15日發生非裔搶劫未遂事件。（記者劉先進／攝影）
Franklin街一餅店內，15日發生非裔搶劫未遂事件。（記者劉先進／攝影）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠多個商戶16日表示，15日一天華埠就發生4起搶劫案，目前警方正在調查中。其中2起都發生在Franklin街一個街區內，前後不到20分鐘。案發過程中，都有華人勇敢站出來和劫匪搏鬥，追趕劫匪，讓其空手而歸。

目擊搶案的龍發超市（Long Pat Market）店東Tiffany Yan表示，15日下午近1時，一名50多歲的華人婦女在對面的人行道上似乎在等人開車來接。這時，一輛車子靠近，違規雙線停車在路中央。一個劫匪跳下車，大力拉扯華婦斜背的手提包，華人使勁按住，掙扎之下，被拖拽在地。華婦大聲喊叫，周邊民眾也圍過來，和劫匪搏鬥，對方見勢頭不妙，跳上同夥的車輛，快速逃離。

當時有熱心群眾報警，也用手機拍照留下劫匪車牌和視頻，並提供給警方。但就在警方趕到現場做筆錄時，另外一起劫案就在警員眼皮底下、對面的餅店內發生。一非裔劫匪試圖搶錢，被店員認出是慣犯，此前到店內搶劫過三次。

龍發超市旁邊是金寶石餅店。龍發東主傅宏基（Weng Kee Fu）表示，員工目擊了第一起劫案發生的過程。沒想到的是，劫案發生後20分鐘、約1時20分，第二起搶劫在對面餅店發生。一非裔劫匪到店內排隊，假裝買東西，剛要實施搶劫，被店員認出是慣犯，因為此前這個嫌犯曾在店內三次搶錢。

店員高聲大叫，引起人們注意，當時在第一起劫案現場做筆錄的警員也注意到。非裔劫匪留意到對面有警員，感覺情形不對，沒有得手，就溜之大吉。 「當時警員和好幾個人圍堵劫匪，但還是沒抓到。」

傅宏基表示，此劫匪常在華埠溜達，伺機下手。此前光顧餅店三次，有兩次搶劫成功，都是假裝買東西，趁人拿錢時突然出手，搶10到20元就跑，另一次也是被店員認出後逃離現場。「劫匪要的錢不多，但性質卻很惡劣。店內買東西的不少是年長的華人，嫌犯搶劫會嚇到很多老人，叫人心驚肉跳。」

除上述兩起外，華埠開心海會所東主海哥表示，15日中午12時許，華埠8街2個店鋪內分別遭遇搶劫，都是在顧客付款時，劫匪出手作案。根據現場描述，劫匪極有可能就是在餅店中下手被喝退的那位非裔。

一天之內就發生4起搶劫，民眾心慌。第一起劫案發生後，屋崙警局警員蒲梅（音譯，Mae Phu）趕到現場做筆錄，提及警方此前曾逮捕店內搶劫的嫌犯，不知為何被釋放出來、又繼續作惡，「希望司法部門依法對慣犯懲罰，讓他們不敢重蹈覆轍。」

Franklin街人行道上，15日有人試圖搶劫華人背包。（記者劉先進 ／攝影）
Franklin街人行道上，15日有人試圖搶劫華人背包。（記者劉先進 ／攝影）

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