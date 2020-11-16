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台灣文體會野餐 明年再辦童玩節

記者江碩涵／聖荷西報導
北加州台灣文化體育協會14日在聖荷西Murdock公園舉行感恩節野餐活動，氣氛熱鬧溫馨，多位僑界名人到場支持。（記者江碩涵／攝影）
北加州台灣文化體育協會14日在聖荷西Murdock公園舉行感恩節野餐活動，氣氛熱鬧溫馨，多位僑界名人到場支持。（記者江碩涵／攝影）

加州台灣文化體育協會14日在聖荷西Murdock公園舉行感恩節野餐活動，感謝文體會與童玩節的志工及僑胞們過去一直以來的支持。今年因受到新冠病毒疫情影響，無法舉行童玩節，但明年8月14日將恢復舉行。近期則舉行演講比賽—尋根之旅，鼓勵移民第二代孩子們用父母的語言來演講，參加就有獎品。

北加州台灣文化體育協會會長高椿惠（Alice Kao）表示，文體會童玩節已成舊金山灣區台灣僑胞年度盛大的活動之一。每年的活動都有一、兩百位志工，從早到晚共有三萬人到場參與活動，除了當地僑胞參與外，也會邀請各國代表擺設攤位，讓台灣與各國交流，同時也讓台灣偏鄉小朋友有機會到灣區表演交流。

她表示，今年很可惜受到新冠病毒影響，無法如期舉行，但已訂好明年8月14日將舉辦第12屆童玩節；文體會也順利接洽台南、屏東、彰化、桃園等當地政府代表，將共同合作，活動當天除了童玩專區外，還會有國際村、科技村等主題及機器人比賽等，與矽谷科技結合。

雖然沒有童玩節，但文體會仍舉辦了演講比賽，鼓勵僑胞與長輩交流、「說出父母的語言」。高椿惠說，這次的演講比賽可以用國語、台語、客語、原住民語等，長度不拘、主題自訂，內容可以談及我所認識的台灣或學習語言甘苦談等，只要是K到12年級都能參加，12月10日前將影片寄至[email protected]，只要參加就有獎品，第一名則有獎金500元，前五名都有獎金。

14日的野餐活動，也是為在疫情之下聯繫僑胞感情而舉辦。舊金山台北經濟文化辦事處副處長李盈興、世界日報舊金山社副社長楊大德、北美洲台灣商會聯合總會總會長吳怡明、庫比蒂諾市議員魏虹（Hung Wei）、庫比蒂諾─台中友誼城市協會顧問傅紅玉、庫比蒂諾─台中友誼城市協會會長李萍萍、僑教中心主任閻樹榮與近百名僑胞到場參與活動，氣氛熱鬧、溫馨。

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