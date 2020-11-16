最高票當選都布林市議員 胡欣：任重道遠

競選東灣都布林市議員的中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu），拿到刷新歷史紀錄的1萬2321票，成功當選。（記者劉先進／攝影）

競選東灣都布林（Dublin）市議員的中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu），拿到刷新歷史記錄的1萬2321票，成功當選。支持胡欣的都布林現市長郝博特（David Haubert）則轉戰角逐阿拉米達縣議員成功。兩人周末舉行戶外慶祝活動。

華人胡欣（右三）成功當選都布林市議員，支持胡欣的都布林現市長郝博特（左三，David Haubert），角逐阿拉米達縣議員成功。兩人周末舉行戶外慶祝活動。（記者劉先進／攝影）

佛利蒙市長高敘加、市議員邵陽到場祝賀。 胡欣今年當選，創下三項歷史之最，都布林史上當選市議員票數最高，三谷地區首個華裔 市議員，三谷地區首個華人 女性市議員。

胡欣說，啟動競選時，以為自己是劣勢一方（under dog），沒有想到能以最高票當選。 「非常感激，這次不僅得到華裔的支持，還得到印度裔、白人等族裔的厚愛。未來任重而道遠，希望以謙虛之心，不斷學習，兢兢業業，務實做事，緩解市內的一些問題。」

胡欣表示，因為新冠疫情 衝擊，都布林城市收入減少上千萬，約佔城市收入的十分之一。雖然理解市府官員留下很多儲備金，但自己上任後，還是要開源節流，考慮削減不必要的開支，讓城市收入多元化，也有能力應對城市未來可能面臨的其他危機。

都布林現市長郝博特（右，David Haubert），角逐阿拉米達縣議員成功，和胡欣一（左）起舉行慶祝活動。（記者劉先進 ／攝影）

胡欣分析，都布林收入的來源之一，是地稅、發展商計畫的相關稅費，以及銷售稅。隨著城市規模的發展，發展計畫越來越少，收入會減少。以銷售稅來說，30%來自市內大型經銷商出售汽車。而疫情讓人們購車意願降低，也會影響銷售稅，「要振興城市經濟，研究收入組成多元化，是題中應有之意。我也要不斷向熟悉城市歷史的人請教，多多學習成長。」

胡欣表示，因為她和周邊華人的參選，極大鼓勵了華人參與公共事務的熱情。至少五個華人最近申請了市內委員會空缺的職位。「華人參與公共事務，給孩子成長豎立榜樣，也能將華人勤勞節儉的文化融入主流社會，在疫情衝擊之下，這一點尤為重要。」

郝博特盛讚胡欣能力突出，可以勝任市議員職位。他感謝華裔社區對自己的支持，「多年來，他們一直站在我背後。最開心的是，華裔社區在政治領域，越來越活躍。很開心好友胡欣能當選，我也會繼續激勵華人社區參與公共政治活動。」