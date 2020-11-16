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斷電期間 太平洋瓦電廣發物資

記者劉先進／屋崙報導
因山火風險短期期間，太平洋瓦電還透過社區中心提供幫助。（取自太平洋瓦電官方推特）
因山火風險短期期間，太平洋瓦電還透過社區中心提供幫助。（取自太平洋瓦電官方推特）

太平洋瓦電（PG&E）日前表示，受陣風和乾燥氣候情況影響，山火風險增大，公司今年數次斷電。但給受影響用戶提供備用電池、交通接送、住宿安排及糧食劵等幫助。

今年4月，太平洋瓦電與加州獨立生活中心基金會（California Foundation for Independent Living Centers）發起殘障人士災害應變資源獲取計畫（Disability Disaster Access and Resources Program），為殘障人士、有醫療和獨立生活需求的人士及年長者提供協助。8月啟動可攜式電池計畫，為符合收入規定且參與醫療基線（Medical Baseline） 計畫、並居住在高山火威脅區內的用戶，提供免費的可攜式備用電池。

直至10月底，該公司已透過上述兩計畫，為上千名用戶提供緊急情況應變預備和能源評估、發放超過2500個備用電池，為超過400名用戶安排酒店住宿，發放超過525份糧食劵給較容易受停電影響的殘障人士和老年人口。

由於資源協調耗時，因此在還未因安全考量需暫停供電前，太平洋瓦電呼籲用戶提早與地方組織接洽並擬定計畫。民眾可上網申請加入殘障人士災害應變資源獲取計畫。用戶可瀏覽 www.pge.com/disabilityandaging 搜尋參與和執行此計畫相關加州獨立生活中心位置。

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