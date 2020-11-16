選舉地圖說話：加州進步派大本營在灣區、洛杉磯

今年第16號提案（恢復平權法案）被否決。該案只有在灣區各縣和洛杉磯縣的支持率過半。（州務卿辦公室）

今年加州 的公投選舉已經塵埃落定，在全加州範圍內少數服從多數，結果清晰明了。但是仔細看不同區域的地圖，則可以看到加州選民在不同地區的投票 取向並不一樣。

有些提案雖然被否決，但是在進步派（progressive）集中的灣區和洛杉磯 則是獲得超過半數的支持。根據州務卿的選舉結果地圖，明顯可以看出灣區和洛杉磯經常和全加州其他地區的投票立場背道而馳。

像是在華裔社區爭議極大的16號提案（恢復平權法案），在全加州內被大比數否決（反對比例比支持比例高出14個百分點）。但是在灣區多個縣以及洛杉磯縣，16號提案的支持者則是過半。尤其是在舊金山，16號提案的支持率高達64%。洛杉磯的支持率是51%。

另一個例子則是15號提案（加稅補貼學校），同樣在加州被否決。但是細看地圖，北加州沿海一帶和洛杉磯縣則是較多人支持。15號提案將大幅度改革稅制，每年將會增加超過65億至115億元的稅款作為政府收入。

有分析指出，灣區和洛杉磯縣自1980年代開始就漸漸傾向民主黨、自由派，但是加州的其他區域的投票取向仍然是較為保守，和1960年代的投票取向相近。所謂的自由派，就是在增加稅收的議題上比較支持，以及其他一些較為進步派的議題。

通常而言，舊金山縣比洛杉磯縣更加「左傾」。像是華裔社區關注的20提案（從嚴治罪），在加州沒有獲得通過。其中舊金山的反對比率則高達72%，洛杉磯的反對比率稍低，為66%。

當然，兩地的投票結果有時候也不盡相同。像是取消現金保釋制度，舊金山則是過半支持，洛杉磯縣則過半反對。同樣是極具爭議的22號提案（叫車司機保有合同工制度），舊金山則是高票反對（60%選民反對），但是在洛杉磯縣則有55%的人支持。