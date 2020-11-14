我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

吸毒致死人數高 金山警學急救、攜救命噴劑

記者李晗╱舊金山報導
吸毒使用的針管。（本報檔案照片）
吸毒使用的針管。（本報檔案照片）

舊金山因為吸毒過量（overdose）而死亡的人數居高不下，2020年1月至9月之間，全市已經有516人死於吸毒過量。

舊金山警察局的警員自2015年開始，學習使用醫療用具來急救吸毒過量的案例，減少遊民因為吸毒過量而導致的死亡事件。過去幾年每年的急救成功案例不斷增加，成效顯著。

這個由舊金山警局、公共衛生局以及防止吸毒過量的宣導培訓項目「DOPE」一起合辦，培訓金山警員急救吸毒過量的人士，現在已經能夠讓每一輛舊金山警車內都能配備急救用具「Narcan」。

所謂的Narcan，就是一種鼻子噴劑。因為癮君子吸毒過量之後會導致的昏厥、休克等問題。這時候用Narcan在癮君子鼻子內噴射，就能夠讓其「回神」，恢復、維持呼吸。Narcan也是獲得政府許可的急救藥物。

像是在地鐵站內，假如癮君子遊民吸毒過量，捷運警察也將隨身攜帶這個鼻子噴劑急救。大部分的藥物濫用都是類鴉片（Opioid）的藥物，而且類鴉片濫用導致的死亡，據悉是完全可以避免的。在類鴉片的藥物濫用情況下，人們往往會呈現昏迷停止呼吸的狀態，噴了Narcan之後能夠有效急救。

根據警方提供的數字，在2015年項目初開始時，金山警員成功使用Narcan急救了三名吸毒過量人士。2016年成功使用的次數則上漲到了21次，隨後逐年上升，2020年的7月份之前就已經成功救助148人。

編輯推薦

舊金山 警察 地鐵站

上一則

疫情惡化 加州倡「虛擬聚會」 家庭聚會不超過3家

下一則

屋崙廢棄建築大火 緊急疏散遊民營地

延伸閱讀

鼓勵遊民清理環境 聖荷西市推出「垃圾換現金」

鼓勵遊民清理環境 聖荷西市推出「垃圾換現金」

金山防疫 暫停市內餐館堂食 減少病毒傳播機率

金山防疫 暫停市內餐館堂食 減少病毒傳播機率
新議員華埠謝票 金山政局大體不變

新議員華埠謝票 金山政局大體不變
加州租管公投遭否決 唯獨金山支持

加州租管公投遭否決 唯獨金山支持
槍殺中國傳教士 堪薩斯市吸毒男被判刑26年

槍殺中國傳教士 堪薩斯市吸毒男被判刑26年
8大道華裔KTV百人狂歡吸毒 遭吊銷酒牌 7毒客被捕

8大道華裔KTV百人狂歡吸毒 遭吊銷酒牌 7毒客被捕

熱門新聞

25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 02:01
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

2020-11-11 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！