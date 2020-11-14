吸毒致死人數高 金山警學急救、攜救命噴劑

吸毒使用的針管。（本報檔案照片）

舊金山 因為吸毒過量（overdose）而死亡的人數居高不下，2020年1月至9月之間，全市已經有516人死於吸毒過量。

舊金山警察 局的警員自2015年開始，學習使用醫療用具來急救吸毒過量的案例，減少遊民因為吸毒過量而導致的死亡事件。過去幾年每年的急救成功案例不斷增加，成效顯著。

這個由舊金山警局、公共衛生局以及防止吸毒過量的宣導培訓項目「DOPE」一起合辦，培訓金山警員急救吸毒過量的人士，現在已經能夠讓每一輛舊金山警車內都能配備急救用具「Narcan」。

所謂的Narcan，就是一種鼻子噴劑。因為癮君子吸毒過量之後會導致的昏厥、休克等問題。這時候用Narcan在癮君子鼻子內噴射，就能夠讓其「回神」，恢復、維持呼吸。Narcan也是獲得政府許可的急救藥物。

像是在地鐵站 內，假如癮君子遊民吸毒過量，捷運警察也將隨身攜帶這個鼻子噴劑急救。大部分的藥物濫用都是類鴉片（Opioid）的藥物，而且類鴉片濫用導致的死亡，據悉是完全可以避免的。在類鴉片的藥物濫用情況下，人們往往會呈現昏迷停止呼吸的狀態，噴了Narcan之後能夠有效急救。

根據警方提供的數字，在2015年項目初開始時，金山警員成功使用Narcan急救了三名吸毒過量人士。2016年成功使用的次數則上漲到了21次，隨後逐年上升，2020年的7月份之前就已經成功救助148人。