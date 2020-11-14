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投票站失誤 屋崙160張選票被當收據帶走

記者劉先進／屋崙報導
多個社區組織聯合發信，譴責阿縣屋崙投票站工作人員培訓不當，誤導100到200個老人或殘疾選民，錯將列印、填寫完畢的選票當做收據帶走，而沒有投票成功，被剝奪投票權。圖為屋崙大選前的投票站。（記者劉先進／攝影）
多個社區組織聯合發信，譴責阿縣屋崙投票站工作人員培訓不當，誤導100到200個老人或殘疾選民，錯將列印、填寫完畢的選票當做收據帶走，而沒有投票成功，被剝奪投票權。圖為屋崙大選前的投票站。（記者劉先進／攝影）

亞洲法律聯誼會（Asian Law Caucus）、屋崙崛起（Oakland Rising）、ACLU Foundation of Northern California等組織，一致譴責阿拉米達縣一投票站工作人員操作不當，誤導100到200個老人或殘疾選民，錯將列印、填寫完畢的選票當做收據帶走，而沒有投票成功。他們要求阿縣選民登記處立即採取行動，糾正大選中剝奪選民投票權的情況，並在未來的選舉中提高透明度和遵守投票權法。

阿縣選民登記處13日在給本報的聲明中表示，最多只有160張選票被帶走，到目前為止，這些選票數量還不足以決定任何選舉的結果。問題不是系統性的，沒有資料表明這一異常現象在任何其他投票中心出現。

阿縣屋崙米爾斯學院（Mills College） 投票站於10月31日到11月日開放提前投票。現場採用觸屏機器列印選票，再讓選民完成投票。多個民權組織的信件說，登記的選民成功進入觸摸屏設備並完成投票。但設備並沒有以電子方式將選票發送到中央系統。取而代之的是，列印出紙本選票，再由縣登記處統計。

信件說，由於投票站工作人員培訓不足，且一再從登記處收到不準確的資訊，所以錯誤的告訴選民，機器列印出來的選票是可帶走的收據，而不是應該存入投票箱的正式選票。從投票站工作人員，到監督投票站運作的隊長，都造成了類似混亂。

阿縣選民登記處登記員杜普伊斯（Tim Dupuis）表示，大約有300名選民在米爾斯學院投票中心使用觸摸屏，但約有160選民將紙本選票帶走，當成收據。選民投票站得知後，立即開始透過電郵、電話和普通郵件與這些選民聯繫，以收集保留的選票，甚至提出向選民收取。登記處已收到22張選票。這些選票有一個獨特的浮水印，無法複製，因此可確定是否真實。到目前為止，可能被選民保留的選票數量還不足以決定任何選舉的結果。

他表示，登記處向投票站工作人員提供了關於使用觸屏設備的培訓，現場有資源培訓指南，並開通幫助熱線，供投票站工作人員提問和解決問題。所有投票站工作人員都應知道，觸屏機器列印出的選票要在現場存放，而不是作為收據。鑒於現有的培訓和資源，登記處無法解釋這種情況是如何發生的。「問題不是系統性的，沒有資料表明，這一異常現象在其他投票中心出現。」

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