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川普遲不認輸 憲法學者：1/20任期自動結束

編譯組／灣區13日電
白登再拿下亞利桑納和喬治亞州，選舉人票總共306票；川普拿下北卡，最後得232票，比白登少74票。(電視新聞截圖)
白登再拿下亞利桑納和喬治亞州，選舉人票總共306票；川普拿下北卡，最後得232票，比白登少74票。(電視新聞截圖)

白登再拿下亞利桑納和喬治亞兩州，使他的選舉人票最後達到306票；川普也拿下北卡，使他最後的選舉人票達到232票。兩人得票差距達74票，使川普翻盤的可能更低。但截至13日川普仍不肯輸，如果他一直拒不認輸，也不肯讓政府交接，最後會有怎樣的結局？柏克萊加大憲法學教受劉約翰(John Yoo)對這個問題有清晰的答案。

劉約翰是前總統小布希的顧問律師，他是著名的保守派，以主張總統權力而著名；他並不以批評川普而出名，但他是著名憲法專家，所以可從憲法的角度去看川普不認輸的問題。

劉的解讀是，憲法第20條修正案規定，新選出的總統將於明年1月20日就職。因此盡管川普一直拒不認輸，但是到了1月20日中午，白登成為總統，而川普的任期也就自動結束，無論他認輸或不認輸。

對於川普律師向至少六個州的法院提出選舉舞弊的訴訟，劉約翰說，不少有關的訴訟已經被法院拒絕或撤銷，最重要的是，川普陣營必須提出有力證據，才有機會勝訴。「根據過去的相關案例看，川普要打贏這些訴訟極難，而且從來沒有推翻選舉結果的前例。」

關於要求重新計票，劉約翰說，川普有要求計票的權利，而且要求重新計票，也可增加民眾對選舉的信心；但是過去也沒有前例顯示，重新計票最多只能出現少量選票的差距，不可能會出現1萬或2萬這樣大量選票逆轉的情況。

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