朱健文回鍋 當選紅木城市議員 關注弱勢族群和社區建設

朱健文特別關注弱勢群體和社區建設。（圖：朱健文提供）

投身政界近20載的朱健文（Jeff Gee）今年「回鍋」參選，大比數擊敗對手拉德克利夫（Nancy Radcliffe），再度當選紅木城第一區市議員。他將於12月7日宣誓就職。

根據聖馬刁縣選務處11月13日的最新開票結果，朱健文得票3650張（63.97%），拉德克利夫得票2056張（36.03%）。聖馬刁縣定於12月3日對選舉結果進行最終認證。

談到上任後的工作，朱健文表示，他特別關注「新型冠狀病毒」疫情 對最脆弱社區群體的影響，包括對兒童、低收入 家庭和長者的持續影響，這些群體缺乏公平的服務。因此，他將提出一攬子政策，盡可能減輕疫情對當地經濟的破壞。他還提到，交通、行人安全、好的校區，也是影響所有社區的重要問題。

朱健文出生於舊金山，7歲那年隨父親搬到聖馬刁縣貝爾蒙特市（Belmont）。1995年，他與妻子Judie搬到了當時還非常不成熟的紅木海岸（Redwood Shores）居住，擔任過紅木海岸社區協會主席、財務主管和董事，以及紅木海岸業主協會主席。

後來，朱健文又擔任過紅木城建築審查委員、市規畫委員會委員和主席。2010年至2018年，朱健文通過競選連續獲得兩個市議員任期，還在此期間擔任過市長和副市長。在不同的位置上，他參與和見證了不少社區項目建設，包括新增一個消防站、一間圖書分館、兩所新學校、一家雜貨店。

朱健文說：「我將帶著以前在市議會的經驗，特別是在2009年經濟衰退和紅木城最終的經濟復蘇中，以及作為建築師、商業領袖和交通官員的專業經驗，管理當前的危機，讓紅木城實現經濟復甦並且成為一個更強大的社區。」

朱健文是第三代華人移民 ，祖父在父親7歲時就舉家從廣東台山移民來到美國。朱健文致力於發展紅木城與廣東省的友好關係。他說：「珠海是紅木城的友好城市，我有機會多次到中國遊歷。2015年，我當上市長時，清遠與紅木城結為友好城市。同年11月，我有機會參訪了祖籍地（台山）。」