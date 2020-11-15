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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

不滿大選結果 川粉赴加州州府示威

州府沙加緬度李元慶／供稿
大批川普支持者聚集在州府大樓門口抗議選舉不公。（李元慶供圖）
大批川普支持者聚集在州府大樓門口抗議選舉不公。（李元慶供圖）

總統選舉的結果充滿爭議，有不少加州州府沙加緬度的「川粉」大感不滿，紛紛上街抗議。

11月7日周六，多個搖擺州的投票數據開始明顯向白登傾斜，川普的支持者號召在全國50個州各地示威遊行，抗議大選結果被「盜竊」。這個遊行示威的口號就是「阻止被盜」（Stop Steal）。

加州首府周六中午有600多位川粉在10街州府大樓前集合，高舉著「排隊」的旗幟，許多頭戴「讓美國再次強大」的帽子，打著「阻止被盜」的牌子，意指預期應該得到的總統再次當選，卻被民主黨「盜竊」走了。

對於本地大選的郵寄機制一直都有不同的質疑聲音，社交網絡上充斥著大批未能夠證實的作弊選舉「證據」。

川粉們要求只清點「合格」的選票，而民主黨的支持者對這些作弊「證據」不屑一顧，認為很多是不值得反駁的。他們要求所有收集到的選票必須全部清點。喬治亞州和賓夕法尼亞州都是在最後的清票中白登反敗為勝，支持票數超過了川普。

加州是民主黨的大本營，擁有最多的55張選舉人團票數，總統選舉結果沒有懸念，支持白登同支持川普的比例是2比1，意味著加州三分之一的選民是共和黨支持者。

今年的大選是美國歷史上參加人數最多的，華人也是參與程度最高的一次。來到議會大廈前抗議的人群中不乏「華裔川粉」的身影，很多還是帶著孩子一起參加。實際上在華人的中文社交媒體中，有著大批指責民主黨「偷票」的照片和錄像，但其真偽都沒有經過驗證。

現有多數人認為川普不會罷休，很可能採用走法律程序的方式要求改變大選的證據。但是這需要可靠的「作弊」證據，只是個別例子可能不夠，只有證明「作弊」規模擴大、影響大選的結果，才有可能取勝。如果走法律程序，這些「證據」將由法官們審查，確定其真實程度，包括對大選結果的影響程度。白登在幾個搖擺州得勝票數只有幾萬，甚至是幾千。

20年前高爾副總統同小布希的選舉，就是要求重新點票，官司打到了最高法院，最後高爾不得不認輸。四年前喜來莉柯林頓敗給了川普，開始也是要走法律程序，幾天後選擇放棄。這次的川普支持者聲勢浩大，在短時間裡認輸可能性不大。

在州府集會上，組織者要求大家收集「作弊」證據，下個周六繼續在這裡抗議，直到「被盜竊」走的總統選舉結果改正過來。

現場販賣川普相關的商品。（李元慶供圖）
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