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民調：稅收、環保問題 亞裔較認同民主黨

APAPA媒體部
亞裔群體對於政府的稅收支出的議題調查結果。（APAPA供圖）
亞裔群體對於政府的稅收支出的議題調查結果。（APAPA供圖）

「2020年亞裔選民調查」的結果出爐，從多方面研究了亞裔社區的政治價值取向。這個調查由亞裔美國人和太平洋島民（APIA）投票組織、AAPI Data數據和亞裔美國人推進正義協會（AAJC）三方聯合舉辦，於9月15日公布了統計結果。

本報此前刊文分析介紹了亞裔特別是華裔對社會和政治關心和參與度。本篇將分析在亞裔族群對於稅收、環保等議題的態度。

當被問到您是希望由較大的政府提供提供更多服務（A）、還是由較小的政府提供較少的服務（B）、視具體情況而定（C）時，亞裔整體中選A的佔多數，達到43%，選擇B的則是19%，選擇C的是30%。

另外一個問題則是有關貧富懸殊，讓亞裔民眾選擇哪個政黨能夠更好處理這個問題。得到的答覆中，亞裔整體中選民主黨是42%，共和黨20%。其中華裔選民主黨的有41%，共和黨15%。經過不同族裔的分析比較，選民主黨更好的最高是印裔，達52%，最低是越裔，只有24%。選共和黨更好的，最高是越裔，達到32%，最低是印裔和華裔，只有15%。

亞裔整體以超過24個百分點希望更多服務，以超過22個百分點認為民主黨能夠更好地解決貧富懸殊，以超過43個百分點認為民主黨能夠實行更公平的稅收。越裔是唯一族群認為共和黨在這三個問題上優於民主黨。華裔則與亞裔主流一致。

在稅收的問題上，亞裔整體中支持民主黨的是33%，共和黨則是30%，剩下的選擇無區別/不知道的有37%。

亞裔在環境保護和氣候變化方面的認知傾向中，亞裔整體普遍認為民主黨做得更好，支持度有50%，共和黨只有15%的支持度。被問到國會和總統應通過更強有力的立法，以減少氣候變化/全球變暖的影響，亞裔整體中同意/部分同意的比例高達77%，不同意/部分不同意只有5%，中立或不確定的有17%。

對於氣候變化，亞裔整體有共識（連越裔也不例外），以超過35個百分點認為民主黨能夠更好地保護環境，以超過72個百分點希望政府立法應對全球氣候變化。華裔與亞裔主流一致。

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