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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

讀者來函／大選結束了 左派右派淡定吧

APAPA媒體部／WLIU供稿

美國選舉結束，塵埃尚未落定。社會的割裂不會隨著選舉的結束即刻消失。一方揚眉吐氣的背後，是另一方仇恨的積聚。如此分裂的選舉，至少在美國近代史上近幾十年未見。

我還是懷念以前可以拿著瓜、喝著啤酒，追劇般看總統選舉出票的日子。想著從前無論心儀哪個，我們都可以互相調侃、揶揄：老布希太硬、小布希太傻、柯林頓太色、羅姆尼太假……，看完哈哈一樂，安心睡去，第二天太陽照常升起。

就像看一場歐洲杯的足球，你看的時候可以聲嘶力竭地為自己喜歡的隊伍加油喝采，看完了還是兄弟朋友。為何偏偏現在我們自己參與進來了，自己的隊伍就贏不成輸不起了？踢完了成了仇家，不打一架走不出體育館，輸了一定是裁判在袒護對方，扁他！宿舍樓下面飯盆扔一地。

無他，我們入戲太深了。在這裡，我要左右都勸一句：淡定，這場戲結束了。

左派們贏了總統選舉，當然值得慶祝一下。想想四年前人家的鬱悶，你總不能不讓人高興一回吧？對於未來，左派們也有理由高興：這次選舉顯示，美國正在慢慢變藍：多個傳統紅州已成為搖擺州。

美國也變得更多元了：更多的女性、年輕人以及社會少數群體走上政治舞台；還有，美國仍在繼續變得更理性，社會的包容度在增加：多個州的公投（注意是公投，跟黨派無關）把大麻和致幻品去罪化。

對於右派朋友們，其實更有理由高興才是。如果你要的是共和黨、保守主義理念，美國人民已經做出了明確的選擇：共和黨獲得了更多的眾議院議席，參議院也大概率是共和黨多數，最重要的大法官保守派會在以後幾十年裡占絕大多數。不僅如此，共和黨在各州的州長和議會選舉中也大勝。加州也沒有通過教育平權的公投。可以說，民主黨除了贏了個總統，基本是輸了其他所有的職位。白登上台也是個跛腳總統，不太可能做出大刀闊斧的改革。右派們不是應該高興而左派們應該憂慮才是？總之，左派們贏得了未來，而右派們贏得了現在，還有比這更好的結局嗎？這簡直是一場完美的選舉。

如果這還不足以讓右派們高興，那就說明你們只是想要川普這個人，那豈不成了個人崇拜？這真是你的目的嗎？美國總統都換了45次了啊，為啥這次就不成了呢？都2020年了，難不成你們還要搞個人崇拜？川普是天選之子，上帝的代表？那我不知道，我只知道上帝不會自己投票，但祂會用自己的方式做出選擇。這次他老人家態度已經很明確了：上帝不鳥他。所以即便你只是要他這個人，你今天也必須高興，因為這是上帝的旨意。違背祂的旨意會讓祂老人家不高興，祂不高興後果嚴重。（待續）

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