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北加福智擬建庫市據點 盼籌款購地

記者李榮／庫比蒂諾報導
北加福智目前計畫購買的場地。（北加福智提供）
北加福智目前計畫購買的場地。（北加福智提供）

由日常老和尚在台灣創辦的福智佛教基金會，以「菩提道次第廣論」學習佛法的見解及實踐。福智佛教基金會北加分會在2004年成立，在聖荷西與庫比蒂諾都有據點。庫比蒂諾教室五年前成立，但場地一直是租的。北加福智11日召開線上Zoom記者會宣布將舉行連串募款活動，目標480萬元，希望籌到購地基金。

北加福智現有學員500多人，年齡層15到94歲，定期舉辦講座和學習課程。除在聖荷西的主要據點，庫市教室也受歡迎，辦過親子關係、中醫養生、禪修、庭院植栽、蔬食烹飪等活動。由於活動需求持續增加，場地不敷使用，加上租約到期，急需另覓埸地。

義工陳傳南指出，福智有很許多正向的學習課程；在社會價值觀混亂的現在，是一股清流，希望為社區注入良善心意。庫比蒂諾華人眾多，因此一直在尋覓永久地點。大家在庫比蒂諾McClellan路上看中6786呎的場地，土地分區上可作課輔、零售與辦公，又鄰近學校且交通便利，很適合各種研討班級使用，因此希望能購買。資金擬向社區籌款，目標為480萬。

義工羅蘭華指出，福智提供各種心靈成長課程，也積極服務社區，像是今年新冠肺炎疫情嚴重，福智就多次捐贈口罩、感恩餐盒，且以手寫卡片替第一線的人員加油，給他們溫暖以及正面力量的關懷。為了籌款，福智準備以義賣、線下活動、線上籌款等方式，期待籌到足夠的購地款項。

詳情可以上網：cupertino.bwnc.org，參加線上義賣；或至blisswisdom.betterworld.org/auctions/cupertino-center，送上祝福與集氣。

北加福智希望在庫比蒂諾自購場地，成為庫比蒂諾的永久據點。（北加福智提供）
北加福智希望在庫比蒂諾自購場地，成為庫比蒂諾的永久據點。（北加福智提供）

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