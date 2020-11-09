明春英數考試 時間將縮短

縮短考試時間將確保學生相對安全並提供關鍵學業成績數據。（Getty Images）

加州 教育委員會於日前一致通過議案，要求在本學年春季，縮短英語語言藝術和數學兩門課程的標準化考試時間，覆蓋3至8年級和11年級，為在「新型冠狀病毒」疫情 不確定性環境下收集學生學業成績數據，創造了一條新途徑。

所有考試的總時長目前為7至8個小時，本學年明春考試將進一步縮減時間。關於考試管理，各校區可根據特殊情況採取靈活選擇。加州教育廳將與各校區和特許學校合作，並與學生家庭溝通，制定考試管理流程，確保學生更安全地參加考試。

跟其他州一樣，加州也受到聯邦的「保障每個學生成功法案」（Every Student Succeeds Act，ESSA）約束，必須通過考試評估學生學習情况，以此作為獲得聯邦資金的條件。聯邦教育部 在寫給各州教育廳長的信中表示，目前不會考慮豁免，各州應準備在春季進行考試。

加州教育委員會主席哈蒙德（Linda Darling-Hammond）說：「因為我們一直在支持和鼓勵各校區，在今年秋季使用診斷性評估，提供指導學生的個人學習的數據。同時，較短的一般性考試可以提供一條更易於管理的管道，在目前不可預測的特定時期，提供各校區和州府部門必要資訊。」