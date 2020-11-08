麋鹿林市長選舉 李史蒂夫苦戰 艾倫暫居領先

現任市長李史蒂夫暫時落後。（電視新聞截圖）

麋鹿林市長選舉是今年沙加緬度地區競爭最激烈的一場選舉之一。現任的市長、苗裔的李史蒂夫（Steve Ly）尋求連任，但是目前暫時落後，至11月6日計票仍在進行中。

在任八年的麋鹿林學區教育 委員艾倫（Bobbie Singh-Allen）則是領先當中。另外還有一位候選人帕斯特（Brian Pastor），得票也有17%。

李史蒂夫在2016年當選，成為美國第一位苗裔市長。作為一個學校顧問，他在麋鹿林生活了22年。2020年的選舉，是他第二次連任麋鹿林市市長。他表示，自己將把重點放在疫情之後的經濟復甦上。他強調，自從他領導市政府以來，該市的犯罪率降低，基礎設施增多，該市在雨天儲備基金（rainy day fund）中累積了數百萬美元。

李史蒂夫表示，相信人們最終會做出選擇，但是他認為自己是最有經驗的，並認為自己的政績不言而喻。

目前計票領先的艾倫，則在麋鹿林居住了28年，並且在麋鹿林聯合學區中擔任教育委員八年。她是印度裔移民，也是錫克教徒社區的成員，目前供職於Visit California。她說，麋鹿林的市政廳需要改變。

艾倫說，「我們需要一位致力於服務公民和社區的市長。」她認為一位市長應該要關心公眾和公眾服務，而不單單是自己，這樣就能夠讓經濟復甦，並真正關注我們社區的需求，例如交通擁堵，公共安全和就業 增長。

此外，還有一位候選人，即在麋鹿林居住15年的醫學文檔顧問帕斯特。他說，如果當選為市長，他將幫助陷入困境的家庭和企業，為市民帶來更多就業機會，同時幫助這座不斷發展的城市保持「小鎮的氛圍」（small-town feel）。

目前選票仍然還在繼續點算中，沙加緬度縣必須要在12月1日之前完成全部點算。