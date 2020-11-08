我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

麋鹿林市長選舉 李史蒂夫苦戰 艾倫暫居領先

特約記者錢曉莉／麋鹿林報導
現任市長李史蒂夫暫時落後。（電視新聞截圖）
現任市長李史蒂夫暫時落後。（電視新聞截圖）

麋鹿林市長選舉是今年沙加緬度地區競爭最激烈的一場選舉之一。現任的市長、苗裔的李史蒂夫（Steve Ly）尋求連任，但是目前暫時落後，至11月6日計票仍在進行中。

在任八年的麋鹿林學區教育委員艾倫（Bobbie Singh-Allen）則是領先當中。另外還有一位候選人帕斯特（Brian Pastor），得票也有17%。

李史蒂夫在2016年當選，成為美國第一位苗裔市長。作為一個學校顧問，他在麋鹿林生活了22年。2020年的選舉，是他第二次連任麋鹿林市市長。他表示，自己將把重點放在疫情之後的經濟復甦上。他強調，自從他領導市政府以來，該市的犯罪率降低，基礎設施增多，該市在雨天儲備基金（rainy day fund）中累積了數百萬美元。

李史蒂夫表示，相信人們最終會做出選擇，但是他認為自己是最有經驗的，並認為自己的政績不言而喻。

目前計票領先的艾倫，則在麋鹿林居住了28年，並且在麋鹿林聯合學區中擔任教育委員八年。她是印度裔移民，也是錫克教徒社區的成員，目前供職於Visit California。她說，麋鹿林的市政廳需要改變。

艾倫說，「我們需要一位致力於服務公民和社區的市長。」她認為一位市長應該要關心公眾和公眾服務，而不單單是自己，這樣就能夠讓經濟復甦，並真正關注我們社區的需求，例如交通擁堵，公共安全和就業增長。

此外，還有一位候選人，即在麋鹿林居住15年的醫學文檔顧問帕斯特。他說，如果當選為市長，他將幫助陷入困境的家庭和企業，為市民帶來更多就業機會，同時幫助這座不斷發展的城市保持「小鎮的氛圍」（small-town feel）。

目前選票仍然還在繼續點算中，沙加緬度縣必須要在12月1日之前完成全部點算。

競選市長的教育委員艾倫目前領先。（取自競選網站）
競選市長的教育委員艾倫目前領先。（取自競選網站）

編輯推薦

就業 教育 學區

上一則

亞裔政治取向 對兩黨支持度不相上下

延伸閱讀

挺川千人車隊馬連市叫囂 「有如恐怖活動」

挺川千人車隊馬連市叫囂 「有如恐怖活動」
2前甘迺迪機場卡車司機盜名牌貨銷贓 被控重罪

2前甘迺迪機場卡車司機盜名牌貨銷贓 被控重罪

艾倫濱海豪宅3990萬元上市

艾倫濱海豪宅3990萬元上市
「假友善」形象跌谷底 艾倫新一季節目收視下滑快4成

「假友善」形象跌谷底 艾倫新一季節目收視下滑快4成
場邊人語／紐約不敗 美足新派

場邊人語／紐約不敗 美足新派

麋鹿林市長 被控政治恐嚇騷擾

麋鹿林市長 被控政治恐嚇騷擾

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
圖為舊金山的市中心和金融區，前方是海灣大橋。(Getty Images)

向肥貓下手 金山通過全美首創CEO稅

2020-11-05 09:03
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言