亞裔政治取向 對兩黨支持度不相上下

亞裔社區在教育議題上對於兩黨的支持度。（ APAPA俄亥俄州分會供圖）

「2020年亞裔 選民調查」的結果出爐，從多個方面考察了亞裔社區的政治價值取向。這個調查由亞裔和太平洋島嶼裔（APIA）投票組織、AAPI Data數據和亞裔美國人推進正義協會（AAJC）三方聯合舉辦，於9月15日公布了統計結果。

自此次大選展開以來，本報陸續刊文分析亞裔特別是華裔對社會和政治關心和參與度，以及亞裔族群目前關心的議題和傾向性。

此次對亞裔在日常民生方面的認知傾向性調查中，對於「就業和經濟，您認為民主黨 還是共和黨 會做得更好」這一問題，亞裔整體支持民主黨的比例為31%，共和黨則是35%，其他無區別或不知道的占31%。

在華裔社區中，民主黨支持度27%，共和黨29%，無區別／不知道44%。選民主黨的最高比例的是日裔，有54%，最低是越裔，只有17%。選共和黨最高是越裔48%，最低是日裔和華裔，都是29%。

另一問題涉及教育，即你認為民主黨還是共和黨在教育方面會做得更好？亞裔整體中認可民主黨的有41%，共和黨是22%，無區別／不知道37%。華裔社區中支持民主黨39%，共和黨15%。無區別／不知道46%。認為民主黨做得更好的，最高是印裔51%，最低是越裔21%。選共和黨更好的最高是越裔34%，最低是華裔15%。

此外的問題，還有你認為在衛生醫療保健方面哪個黨做得更好？亞裔整體中支持民主黨的過半，達到50%，共和黨只有20%。在華裔社區中，支持民主黨的也比例頗高，達到48%，共和黨是15%，其餘的是無區別／不知道，大約有37%。選民主黨的最高是印裔，有63%，最低是越裔27%。選共和黨更好的：最高是越裔30%，最低是韓裔13%

第四個問題則是對於槍枝管控的管理。同樣，民主黨獲得的支持度更高，即民眾認為民主黨在管控槍枝上會做的更好。

以上四個基本民生問題上，共和黨在就業和經濟上領先民主黨四個百分點；但是民主黨在教育，醫療和控槍方面大幅度領先共和黨，分別領先19、30和24個百分點。越裔是唯一認為共和黨在這四個問題上優於民主黨的族群。華裔則與亞裔主流一致。