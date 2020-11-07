聖荷西信使報社論：白登須修補美國的靈魂

一場選舉，使美國變得更分裂；新總統必須有林肯修補分裂的智慧。(Getty Images)

聖荷西信使報6日發表的社論說，白登可能成為下任總統，但他面對一個分裂的美國 ，因此必須要有林肯總統修補國家分裂的智慧，只有修補分裂，才有可能治癒美國的靈魂。

社論說，川白雙方競爭激烈，加上選後連日來的計票，造成雙方支持者爆發示威，氣氛因此日趨緊張，在這種情況下對新總統形成特別的挑戰。

國會參眾兩院，加強了選後國家分裂的傾向，因為共和黨控制了參院(除非喬治亞州的兩項參議員補選有變化)，而民主黨 則控制了眾院，兩院和兩黨的分歧必導致立法工作的矛盾和衝突，如何化解和合作將是關鍵。

社論指出，新總統和國會必須要有林肯修補國家分裂的智慧。其中最重要的一點是，控制了兩院的兩黨，必須放棄各自的左傾和右傾的立場，要從中間出發，這樣才能讓雙方找到共同利益，並且在共同利益下推行新政。

共和黨必須放棄阻擋主義，不能再像歐巴馬時期那樣，所有白宮的政策一律阻擋；民主黨內的進步派也不能再將民主黨向左推。加州和灣區的進步派政治難獲全國的接受。

雙方在疫情 和經濟兩大事項上，也要放棄極端，尋求共同點；3日選舉的票站調查顯示，把票投給川普的76%選民認為，保持經濟開放最重要，但80%把票投給白登的人則認為，抗疫才是最重要的施政項目。

社論說，經濟和疫情兩者也可以有交匯點，因為防疫和確保經濟發展，對雙方和對所有美國都有利。例如雙方在選後可立即推動紓困計畫，對失業者和面臨破產的小商業給予救助，但也可以同時推動全民戴口罩，以避免秋冬第二波疫情惡化。