我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

聖荷西信使報社論：白登須修補美國的靈魂

編譯組／矽谷6日電
一場選舉，使美國變得更分裂；新總統必須有林肯修補分裂的智慧。(Getty Images)
一場選舉，使美國變得更分裂；新總統必須有林肯修補分裂的智慧。(Getty Images)

聖荷西信使報6日發表的社論說，白登可能成為下任總統，但他面對一個分裂的美國，因此必須要有林肯總統修補國家分裂的智慧，只有修補分裂，才有可能治癒美國的靈魂。

社論說，川白雙方競爭激烈，加上選後連日來的計票，造成雙方支持者爆發示威，氣氛因此日趨緊張，在這種情況下對新總統形成特別的挑戰。

國會參眾兩院，加強了選後國家分裂的傾向，因為共和黨控制了參院(除非喬治亞州的兩項參議員補選有變化)，而民主黨則控制了眾院，兩院和兩黨的分歧必導致立法工作的矛盾和衝突，如何化解和合作將是關鍵。

社論指出，新總統和國會必須要有林肯修補國家分裂的智慧。其中最重要的一點是，控制了兩院的兩黨，必須放棄各自的左傾和右傾的立場，要從中間出發，這樣才能讓雙方找到共同利益，並且在共同利益下推行新政。

共和黨必須放棄阻擋主義，不能再像歐巴馬時期那樣，所有白宮的政策一律阻擋；民主黨內的進步派也不能再將民主黨向左推。加州和灣區的進步派政治難獲全國的接受。

雙方在疫情和經濟兩大事項上，也要放棄極端，尋求共同點；3日選舉的票站調查顯示，把票投給川普的76%選民認為，保持經濟開放最重要，但80%把票投給白登的人則認為，抗疫才是最重要的施政項目。

社論說，經濟和疫情兩者也可以有交匯點，因為防疫和確保經濟發展，對雙方和對所有美國都有利。例如雙方在選後可立即推動紓困計畫，對失業者和面臨破產的小商業給予救助，但也可以同時推動全民戴口罩，以避免秋冬第二波疫情惡化。

編輯推薦

美國 疫情 民主黨

上一則

宣導多元化 加州推「族裔研究示範課程建議」草案

下一則

全美新政情 「美西藍牆」成形

延伸閱讀

Willow Glen優質住宅 推出上市

Willow Glen優質住宅 推出上市
灣區半年來第一場雨 周末將來臨

灣區半年來第一場雨 周末將來臨
華裔工程師Ming Cheng長跑 呼籲反16號提案

華裔工程師Ming Cheng長跑 呼籲反16號提案
廣告涉歧視 矽谷組織解散政治行動委員會

廣告涉歧視 矽谷組織解散政治行動委員會
第2波疫情來了 灣區緊急應對

第2波疫情來了 灣區緊急應對
聖荷西「西市中心」改造計畫 新車站打造新地標

聖荷西「西市中心」改造計畫 新車站打造新地標

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

2020-10-31 00:27
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇