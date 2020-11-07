宣導多元化 加州推「族裔研究示範課程建議」草案

加州教育廳廳長瑟蒙德強調教學工作要反映加州的多元化。（加州教育廳直播視頻截圖）

廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）於6日的記者會上宣布，加州 教育廳（CDE）推出最新的「族裔研究示範課程建議」（草案），提供更多資源來拓展不同族裔文化學科，以宣導加州多元化，提高學生批判性思維，並授權教師引領不同背景的學生進行討論。

瑟蒙德說：「學生希望在他們的課程中被重視，教師正尋求在社會上創造有意義的改變。我很自豪地為這份草案提出建議，我認為這些建議可以成為全國的榜樣。」

加州教育廳建議，族裔研究示範課程應建立並擴展四個基本學科。包括：非裔美國 人研究、亞裔 美國人研究、奇卡諾（Chicano）西裔研究、土著美國人研究。

瑟蒙德提到，新增或擴大亞裔美國人研究資源，可以更好地反映被邊緣化以及未被充分研究的群體，在經驗和貢獻方面的多元化。研究方向包括：菲律賓語研究；涵蓋日裔、韓裔和寮國裔美國人的資料；太平洋島民研究；東南亞研究。

擴展後的附錄還將進一步反映加州的多元化，提供資料和教學計畫樣本，以提高其他族裔的可見度，如阿拉伯裔、亞美尼亞裔、錫克裔和猶太裔美國人。

瑟蒙德表示， 「族裔研究示範課程建議」（草案）旨在幫助學生和教師促進平衡及公平的討論，包括多種敘述和聲音，而不過分強調一種想法而犧牲另一種想法。

「族裔研究示範課程建議」（草案）也將被列入18日至19日的教學品質委員會（IQC）議程。通過審議後，草案將再經歷45天的公眾諮詢階段。州法要求加州教育廳於2021年3月31日前敲定「族裔研究示範課程建議」最終版本。

有關族裔研究示範課程的更多資訊，公眾可瀏覽網頁https://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/modelcurriculumprojects.asp。