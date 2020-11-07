我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

宣導多元化 加州推「族裔研究示範課程建議」草案

記者黃少華／沙加緬度報導
加州教育廳廳長瑟蒙德強調教學工作要反映加州的多元化。（加州教育廳直播視頻截圖）
加州教育廳廳長瑟蒙德強調教學工作要反映加州的多元化。（加州教育廳直播視頻截圖）

廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）於6日的記者會上宣布，加州教育廳（CDE）推出最新的「族裔研究示範課程建議」（草案），提供更多資源來拓展不同族裔文化學科，以宣導加州多元化，提高學生批判性思維，並授權教師引領不同背景的學生進行討論。

瑟蒙德說：「學生希望在他們的課程中被重視，教師正尋求在社會上創造有意義的改變。我很自豪地為這份草案提出建議，我認為這些建議可以成為全國的榜樣。」

加州教育廳建議，族裔研究示範課程應建立並擴展四個基本學科。包括：非裔美國人研究、亞裔美國人研究、奇卡諾（Chicano）西裔研究、土著美國人研究。

瑟蒙德提到，新增或擴大亞裔美國人研究資源，可以更好地反映被邊緣化以及未被充分研究的群體，在經驗和貢獻方面的多元化。研究方向包括：菲律賓語研究；涵蓋日裔、韓裔和寮國裔美國人的資料；太平洋島民研究；東南亞研究。

擴展後的附錄還將進一步反映加州的多元化，提供資料和教學計畫樣本，以提高其他族裔的可見度，如阿拉伯裔、亞美尼亞裔、錫克裔和猶太裔美國人。

瑟蒙德表示， 「族裔研究示範課程建議」（草案）旨在幫助學生和教師促進平衡及公平的討論，包括多種敘述和聲音，而不過分強調一種想法而犧牲另一種想法。

「族裔研究示範課程建議」（草案）也將被列入18日至19日的教學品質委員會（IQC）議程。通過審議後，草案將再經歷45天的公眾諮詢階段。州法要求加州教育廳於2021年3月31日前敲定「族裔研究示範課程建議」最終版本。

有關族裔研究示範課程的更多資訊，公眾可瀏覽網頁https://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/modelcurriculumprojects.asp。

編輯推薦

美國 加州 亞裔

上一則

金山地標「泛美金字塔」 50年來首次易手

下一則

聖荷西信使報社論：白登須修補美國的靈魂

延伸閱讀

加州五系中醫藥大學12日下午4時舉辦網上說明會

加州五系中醫藥大學12日下午4時舉辦網上說明會

16號公投案 民意重挫民主黨

16號公投案 民意重挫民主黨
反16號提案 華人展現政治實力

反16號提案 華人展現政治實力
公投複決淪牟利工具 妨礙民主

公投複決淪牟利工具 妨礙民主
21號提案落敗 為什麼加州人反對租金控管？

21號提案落敗 為什麼加州人反對租金控管？
全加州灣區最藍 舊金山僅12%投川普

全加州灣區最藍 舊金山僅12%投川普

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

2020-10-31 00:27
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇