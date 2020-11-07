我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

華埠大樓遭塗鴉 警方抓兩嫌

記者李晗 / 舊金山報導
華埠都板街的大樓遭到塗鴉。（金山警局供圖）
華埠都板街的大樓遭到塗鴉。（金山警局供圖）

舊金山華埠有大樓遭到塗鴉，警方直接在現場抓捕兩名嫌犯。目前案件仍然在調查中。

根據警方的披露，10月15日凌晨2時22分，華埠中央分局警員接報在都板街1000號路段有人在房屋樓頂塗鴉。隨後警員到場找到兩名嫌犯，將他們從屋頂押至人行道上，並且抓捕歸案。

兩名嫌犯分別是28歲的舊金山居民Zachariah Ho-Seher（綽號BERO）和21歲的北灣居民Scott Smith（綽號ACER）。目前二人均被關押在舊金山縣監獄內，罪名涉及故意毀壞（vandalism）以及合謀犯罪（conspiracy）。

根據警方提供的照片，當時在都板街的大通銀行大樓側面牆上，被塗上了「BERO」和「ACER」的字樣，即上述兩嫌的綽號。塗鴉圖案的長寬分別是10呎和20呎。對於本案有線索和其他信息的民眾，可以撥打警局的匿名爆料熱線415-575-4444。

華埠街頭的塗鴉問題嚴重，也有義工在幫助商戶清理塗鴉。如果有塗鴉受害者，可以致電非緊急的報警熱線311，或者是塗鴉相關部門415-850-6951。

塗鴉的圖案「BERO」和「ACER」是嫌犯的綽號。（金山警局供圖）
塗鴉的圖案「BERO」和「ACER」是嫌犯的綽號。（金山警局供圖）

編輯推薦

華埠 舊金山 監獄

上一則

白登勝選只差一步 學者：美國更分裂 政府或因黨派鬥爭癱瘓

下一則

金山地標「泛美金字塔」 50年來首次易手

延伸閱讀

華埠服務中心 7日免費流感疫苗接種

華埠服務中心 7日免費流感疫苗接種
費城開票中心險釀悲劇 槍男華埠街頭被捕 商家求自保

費城開票中心險釀悲劇 槍男華埠街頭被捕 商家求自保
警務司法改革 華裔社區傾向保守 與舊金山主流意見「不合」

警務司法改革 華裔社區傾向保守 與舊金山主流意見「不合」

選前遭塗鴉 下城謊言牆移除 擬捐博物館

選前遭塗鴉 下城謊言牆移除 擬捐博物館
金山警力改革案壓倒性通過 華埠多數反對

金山警力改革案壓倒性通過 華埠多數反對
華埠服務中心 免費注射流感疫苗

華埠服務中心 免費注射流感疫苗

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

2020-10-31 00:27
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇