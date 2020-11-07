華埠大樓遭塗鴉 警方抓兩嫌

華埠都板街的大樓遭到塗鴉。（金山警局供圖）

舊金山華埠 有大樓遭到塗鴉，警方直接在現場抓捕兩名嫌犯。目前案件仍然在調查中。

根據警方的披露，10月15日凌晨2時22分，華埠中央分局警員接報在都板街1000號路段有人在房屋樓頂塗鴉。隨後警員到場找到兩名嫌犯，將他們從屋頂押至人行道上，並且抓捕歸案。

兩名嫌犯分別是28歲的舊金山居民Zachariah Ho-Seher（綽號BERO）和21歲的北灣居民Scott Smith（綽號ACER）。目前二人均被關押在舊金山縣監獄 內，罪名涉及故意毀壞（vandalism）以及合謀犯罪（conspiracy）。

根據警方提供的照片，當時在都板街的大通銀行大樓側面牆上，被塗上了「BERO」和「ACER」的字樣，即上述兩嫌的綽號。塗鴉圖案的長寬分別是10呎和20呎。對於本案有線索和其他信息的民眾，可以撥打警局的匿名爆料熱線415-575-4444。

華埠街頭的塗鴉問題嚴重，也有義工在幫助商戶清理塗鴉。如果有塗鴉受害者，可以致電非緊急的報警熱線311，或者是塗鴉相關部門415-850-6951。