得票領先 胡欣有望成三谷首位華裔市議員

中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu），在都布林市議員競選中，拿到最高票數。有望成為近年來三谷地區首個華裔市議員。（胡欣供圖）

截至4日發稿前，競選東灣都布林（Dublin）市議員的中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu），在9個參選人中排名第一，斬獲5743張選票，得票率26.88%，有望成為近年來三谷地區首個華裔 市議員。她表示，排名榜首是意外驚喜，也為華人 揚眉吐氣，「若能當選，希望不斷學習，做好市議員的工作。」

兩屆任期將滿的聖利安住（San Leandro）市議員李國斌（Benny Lee），參選Oro Loma衛生區董事（Oro Loma Sanitary District ）。目前拿到1萬674票，排名第一，佔比32.78%。他說，選區內有7萬2000個選民，今年最多80%人投票 ，目前一半票數計入，再分攤下去，考慮到4人競選2個職位，他比第二名多出2088張票，獲勝概率頗大。

都布林市議員有2席空缺，競爭最為激烈，9人參選。 截至發稿，胡欣拿到最多的5743票，領先第二名2138票。 胡欣說，都布林今年登記選民有3萬1876人，目前投票人數為38%。根據以往經驗，拿到6000票勝算較大。目前她已有5743票，距離最低目標較近。

胡欣說，因競爭激烈，之前自己預測時，感覺拿到前三的成績就不錯，沒想到獨佔鰲頭，「這是意外驚喜，非常開心，也為華人揚眉吐氣。因為華人很少參與社會事務。但對於我來說，萬里長征，只走了第一步。」

胡欣說，很多華人對市議員工作有誤解，以為拿著高工資。實際上，小城議員一職，每月只有1000多元補貼，還要兼顧本職，相當於志願者工作。 若順利當選，希望不斷學習城市文化和政府運作，加大和各族裔的互相溝通。「也希望華人理解，不管什麼黨派，不管什麼觀點，都要積極參與公共事務。某些人可能一定要選擇觀點一致的，但現實生活中，觀點有分歧很正常，關鍵是求同存異，達到雙贏。」

三谷布利桑頓（Pleasanton）市議員有2席空缺，7人競爭。華裔李志民（Chiman Lee）拿到2412張票，排名倒數第二，比第二名少4840票，翻盤希望較小。

布利桑頓學委競選中，5人搶3個席位。 競選第四個任期的華裔余貞美（Jamie Yee）拿到7628張選票，距第三名492票，還有小概率逆轉希望。金融公司高級顧問王衝（Chong Wang），拿到5899張選票，排名墊底，很難撼動前兩名職位。