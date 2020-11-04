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東灣5華裔候選人 胡欣、李國斌得票領先 有望勝選

記者劉先進／東灣報導
兩屆任期將滿的聖利安住（San Leandro）市議員李國斌（Benny Lee），參選Oro Loma衛生區董事（Oro Loma Sanitary District ），目前拿到8502張選票，排名第一，有相當概率可獲勝。（記者劉先進／攝影）
兩屆任期將滿的聖利安住（San Leandro）市議員李國斌（Benny Lee），參選Oro Loma衛生區董事（Oro Loma Sanitary District ），目前拿到8502張選票，排名第一，有相當概率可獲勝。（記者劉先進／攝影）

今年大選，東灣三谷地區有四個華裔候選人，瞄準市議員和學委職位。本報截稿前，競選東灣都布林（Dublin）市議員的中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu），在九個參選人中排名第一，頗有希望斬獲議員職位。

兩屆任期將滿的聖利安住（San Leandro）市議員李國斌（Benny Lee），參選Oro Loma衛生區董事（Oro Loma Sanitary District），目前拿到8502張選票，排名第一，佔比32.86%，考慮到四人競選兩個職位，他比第三名多出3013張票，有相當大概率可獲勝。

都布林市議員有兩席空缺，競爭最為激烈，九人參選。胡欣希望將都布林打造成安全、智慧和可持續發展的城市。本報截稿前，胡欣拿到最多的4438票，佔已投票數的28.22%，領先第二名1700票。她表示，2018年當選的市議員最多拿到9181票，第二名5944票。考慮到有兩個席位，所以預計，拿到6000票，勝算把握較大。

父母來自香港的華裔李志民（Chiman Lee），參選布利桑頓（Pleasanton）市議員。市議員有兩個空缺，包括李志民在內，有七人競爭，多數為第一次參選。截至發稿，李志民拿到2017張票，排名倒數第二，選情不容樂觀。

布利桑頓（Pleasanton）學委，今年空出三個席位，有五人競爭，包括兩個現任競選連任。華裔余貞美（Jamie Yee），競選第四個任期。她目前拿到6497張選票，排名第四，佔已投票比例17.91%，距離第三名（總共選3名學委）333票，還有一定希望。

金融公司高級顧問王衝（Chong Wang）首次參選，他拿到4764張選票，排名墊底，要衝擊第三名，差距還有2000多票，有一定難度。

本報截稿前，競選東灣都布林（Dublin）市議員的中國第一代移民、環境工程博士胡...
本報截稿前，競選東灣都布林（Dublin）市議員的中國第一代移民、環境工程博士胡欣（Sherry Hu），在九個參選人中排名第一，頗有希望斬獲議員職位。（胡欣供圖）

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