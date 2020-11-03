聯邦檢察官：唐娟有潛逃風險 不宜搬離律師家

聯邦助理檢察官柯波拉（Heiko Coppola）向法官提交文件說，反對律師西格爾（Malcolm Segal）要求變更唐娟釋放地址的動議，認為她在崔軒家以外居住，相當於無人監管，有極大的潛逃風險。（取自法庭文件）

37歲中國 研究員唐娟（Juan Tang）涉嫌隱瞞軍人身分、遭美國 司法部指控簽證欺詐，已獲擔保釋放，住監護人、華裔民權律師崔軒（音譯，Steven Xuan Cui）家。聯邦助理檢察官柯波拉（Heiko Coppola）上個周末向法官提交文件，反對律師西格爾（Malcolm Segal）要求變更唐娟釋放地址的動議，檢察官認為她在崔軒家以外居住，等於無人監管，潛逃風險極大。

西格爾認為，唐娟被捕後，紐約時報 、華爾街日報及華文媒體都大幅報導，她的圖像被轉載，引起對她的敵意，中文社交媒體討論的帖子且有暴力威脅，她和崔軒的人身安全受威脅，所以要求變更地址，位置是崔軒家附近的公寓。

柯波拉表示，鑒於指控的性質，社媒對唐娟被控的行為、她未被羈押的事實發表意見，不足為奇。監護人崔軒自願介入（抵押75萬房產），媒體和公眾對崔軒的角色感興趣。8月聽證會上，崔軒也明白自己的名字和城市會列入紀錄，引來媒體關注。雖然辯方的證據中，中文社媒有令人不安的語言，但沒有任何跡象顯示對唐娟或崔軒有立即的威脅。 「美中兩國的政治局勢緊張，崔軒感到威脅，並非唐娟變更住址的必要條件，兩國外交關係趨冷並非新進展。 」

柯波拉強調，法院同意交保不足以減輕唐娟的潛逃風險。她與美國沒有任何聯繫，可隨時離開美國而不必作出任何犧牲。她全家都在中國，她沒有工作，已不在戴維斯加大研究。

柯波拉說，在動議中，儘管崔軒承諾繼續擔任監護人監管唐娟，但讓她在崔軒家以外的地方居住，等於終止監護人身分。法院批准釋放唐娟，隱含認為唐娟住在崔軒家，由崔監管。一旦無此條件，唐娟一天的大部分時間無人監管，只有崔對唐的短時間檢查，這讓她的逃跑機會大大增加。

柯波拉表示，法院下達24小時宵禁令，但沒有什麼能阻止她逃離公寓。電子監控並非萬能，正如治安法官在8月27日聽證會上所說，電子監控並非電影中看到的那麼好，不是說剛走出前門警報就響起，而警員能30秒內趕到。

「法院應駁回唐娟方面的動議。修改交保條件（即更換唐娟住址）不會產生保護崔軒免受媒體關注和所謂網上威脅的效果，徒然增加唐娟逃離美國的能力。」