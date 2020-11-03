永遠的屋崙…勇士新球衣紀念過往47個球季

金州勇士2日推出2020到2021賽季全新的城市版球衣，名為「永遠的屋崙」（Oakland Forever），以紀念在屋崙度過的47個球季。（勇士提供）

金州勇士 2日推出2020到2021賽季全新的城市版球衣，名為「永遠的屋崙 」（Oakland Forever），以紀念在屋崙度過的47個球季。

勇士將這47個賽季命名為「我們相信」時代（We Believe era）。1972到1996年和1997到2019年期間，勇士主場為屋崙甲骨文球館，到2019年賽季初，勇士才搬到舊金山大通中心。屋崙是勇士的福地，在屋崙的最後五個賽季，勇士五次進入總冠軍賽，三次奪冠，還創造例行賽73勝的紀錄。

新款城市版球衣的靈感來自於勇士1997到2010年所穿的球衣，在球衣正面印有屋崙的圖案。在2007年季後賽，勇士以西區第八的身分，大比分4比2將西區頭名達拉斯小牛斬落馬下，也是NBA 實行七場季後賽賽制以來，首個創造黑八奇跡的球隊。當時球隊的口號就是「我們相信」。

3月中旬，因有球員感染新冠，NBA閃電停賽，直到7月底才復賽。勇士傷病頻發，排名西區墊底，沒有參加復賽，球員已大半年沒打球。雖然包括勇士在內的多支球隊，都陸續發布城市版球衣，但NBA新賽季具體何時開賽，球隊和球員工會的談判還未敲定。

考慮到疫情繼續蔓延，新賽季大概率空場比賽，NBA要減少40%的門票相關收入。2日晚上最新的消息說，NBA總裁蕭華希望盡快與工會達成協議，在聖誕節前開賽，以避免5億的損失。但不少球員反映，自從7月底復賽、10月初總冠軍賽後，球員休息時間太短，希望1月開賽。