賀錦麗、皮采 為何名字老被念錯

部分國會議員一再念錯民主黨副總統候選人賀錦麗(圖)和Google執行長皮采的姓名。（美聯社）

如果你是一個住在美國 ，但使用非英語姓名的人，那麼，一定會有人在某個時間點念錯你的名字。美國少數族裔民眾經常要面對別人念錯其姓名的狀況，即使是位高權重的人物也不例外，例如本屆民主黨副總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）和Google執行長皮采（Sundar Pichai）。

國會上周召開科技大企業領導人聽證會，皮采是出席者之一。儘管皮采經營的Google是世界上最權威的企業之一，他過去也多次到國會作證，但參議員 仍然無法正確念出他的姓氏，有人叫他「皮凱」（Pick Eye），有人叫他「皮帥」（Pish Eye），但「皮采」（pih-chai）才是正確發音。

上個月，共和黨聯邦參議員普度（David Perdue）在為川普站台時，提到賀錦麗，以嘲弄的口吻說：「喀瑪拉？卡麥拉？卡馬拉馬拉馬拉？隨便啦，我也不知道。」賀錦麗和普度都是現任聯邦參議員，兩人是同事關係。而賀錦麗的名「Kamala」正確發音為「卡瑪拉」（COMMA-la）。

專家表示，這個問題終歸是權力和尊重的問題。

洛杉磯加大語言學教授孫德拉（Megha Sundara）表示，一些民眾應該還記得，之前參選總統的印地安納州南灣市（South Bend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），他的姓氏發音也難倒一票人。

孫德拉指出，非英語姓名因為使用英語不使用的重音或發音，對美國人來說的確是有挑戰性。但是，非蓄意的錯誤不是問題，問題在於如何從錯誤中糾正過來。因為，正確說出他人姓名，是對他人的基本尊重，如果不花時間確定正確發音，或甚至嘲笑名字太難念，那就是惡意行為。

河濱加大教育系副教授柯利（Rita Kohli）認為，普度嘲笑賀錦麗的名字等於是「不尊重、貶低這位非裔女性副總統候選人」。柯利還說：「如果你認識一個人很久，還念錯他的姓名，那誰在這段關係中擁有較大的權力？當然不會是那個無法糾正你、要求你不要再念錯的人。」