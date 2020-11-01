灣區華裔參政 後浪推前浪

佛利蒙市長候選人沙鴻恩。（本報檔案照片）

今年11月3日大選投票，對於灣區地方選舉，華裔 選情雖然不像往年那樣熱絡，但舊金山 、南灣、東灣和中半島等地區仍有多位華裔候選人參選，競選從加州到地方縣市多個職位。本報已在前兩次「周日專題」中介紹舊金山、南灣與東灣的多位華裔候選人。今天繼續簡要介紹其他參選的華裔候選人。其中，最可喜的一個現象是，有多位年輕的華人政壇新秀，如競選佛利蒙市長的沙鴻恩，和競選巴洛阿圖市議員的李平。華人參政後浪推前浪，同時也將帶動更多華人選民出來參加投票。

加州眾議員候選人邱信福。（本報檔案照片）

加州眾議員候選人丁右立。（本報檔案照片）

巴洛阿圖市議員候選顧錦珍。（本報檔案照片）

舊金山

州眾議員 邱信福、丁右立可望連任

代表舊金山的兩位加州眾議員邱信福(David Chiu)和丁右立(Phil Ting)，分別將競選連任。二人料穩操勝券。

競選舊金山市立大學校董有兩位華裔候選人，分別是王兆倫( Alan Wong)和鄒智淵(Han Zou)。

現任舊金山聯合學區 教育委員林謙悅(Jenny Lam) 競選連任。

翁偉文(楊戴維，David Young) 競選捷運(BART) 董事。

佛利蒙

佛利蒙市長候選人高敘加。（本報檔案照片）

東灣佛利蒙是灣區第四大城，也一直是華人參政的重鎮，現有三位華裔市議員同時在任。現任市長高敘加(Lily Mei)2016年當選市長，成為佛利蒙史上首位華裔女市長，創下當地華人參政紀錄。今年她將競選連任市長。

高敘加是台灣移民的第二代，在美國中西部長大。她於2008年從學區委員開啟社區服務之路，2012年順利進軍市議會，曾任佛利蒙副市長。2016年高敘加參加市長選舉當選，擊敗當時的市長哈里森（Bill Harrison）。

高敘加表示，自己從2008年起參選服務社區，當時孩子都還很小，雖然生活緊湊，但一直以來是靠著熱情堅持，投身公共事務，為大家服務。佛利蒙是非常好的城市，當然也伴隨很多挑戰；希望選民繼續支持，讓她順利連任。

有趣的是，高敘加今年遭遇到一位華裔對手，年輕但參與社會服務工作多年的政壇新秀沙鴻恩(Justin Shah)，也出來競選佛利蒙市長，沙鴻恩年輕有為，以前有過參選經驗，此次挑戰市長之職，也是一次學習歷練之旅。

市議員選舉方面，兩年前當選第一區市議員的台灣移民黃潔宜(Teresa Keng)，今年將競選連任。第一區包括Ardenwood和佛利蒙北部。

前華益社 (Citizens for Better Community）主席、佛利蒙都市規畫委員劉海雲（Charles Liu）今年將競選佛利蒙第六區的市議員。他表示，未來希望著重佛利蒙市的開發計畫，以及可負擔住宅的分配，讓城市發展更為均衡。

第六區是佛利蒙的Irvington地區，今年共有六人競選，劉海雲是唯一的華人。

庫比蒂諾

庫比蒂諾華人參政有長久的歷史，最多時曾有三位華裔市議員同時在任，並出現過多位華裔市長。

庫比蒂諾市議會候選人魏虹（Hung Wei）擔任佛利蒙聯合高中學區委員11年，一直以來熱心服務當地社區，2018年首度參選市議員，惜以300票之差落選，今年捲土重來，再次挑戰庫比蒂諾市議員選舉。

魏虹說，以正面、樂觀、積極的態度迎戰，努力成為一個正能量的議員，服務當地社區、成為政府與社區溝通的橋樑，是她這次參選的最大目標。

此外，李舒廉(Charline Lee)也將參選庫比蒂諾市議員。

學區委員方面，庫比蒂諾聯合學區（CUSD）在今年的選舉中有兩個席次重選，共有四人角逐，其中包括已經在任學區委員約兩年的梁沈詩薇（Sylvia Leong）。 兩年前梁沈詩薇獲任命為學區委員。這次是她首次參加學區委員的選舉。

她指出，學區現在最大挑戰是預算不足，學生總數較別的城市多，每個人頭分配到的預算不多，約只8000多元。比起鄰近的薩拉度加，薩拉度加學生人數大概只有庫比蒂諾聯合學區的十分之一。

其他南灣地區

加州眾議員候選人羅達倫。（本報檔案照片） 山麓迪安薩社區學院候選人黃少雄。（本報檔案照片）

加州第28區州眾議員羅達倫(Evan Low) 今年競選連任。加州第25區州眾議員朱感生(Kensen Chu)則不再尋求連任，轉為競選聖他克拉拉縣議員。

現任聖他克拉拉縣教育委員馬慧娟 (Grace Mah) 今年將競選連任。

洛斯阿圖市議員李冬倩(Lynette Lee Eng)2016年首次當選，今年將競選連任。

前庫比蒂諾市長黃少雄(Gilbert Wong)今年競選連任山麓-迪安薩社區學院校董事會成員。

現任加州共和黨副主席郭宗政(Peter Kuo) 將競選西谷米慎社區學院學區委員。

巴洛阿圖

巴洛阿圖市議員候選顧錦珍。（本報檔案照片）

四年前首度當選巴洛阿圖市議員顧錦珍(Lyia Kuo)今年競選連任。她關注於城市的發展以及交通道路的安全，曾被當地媒體報導為「熱中維護巴洛阿圖住宅特色的倡議者」。她表示，除了加州鐵路帶來的平交道問題外，最近也相當關心舊金山機場以前帶來的飛機起降噪音，她的工作核心價值是傾聽、理解和代表居民，希望能建立工作、住宅、開放空間皆平衡的城市。

華日混血市議員林田中(Greg Tanaka) 今年競選連任。他說，2004年就住在巴洛阿圖至今，擔任市議員以來，一直關注巴洛阿圖的商業發展與經濟。他希望能讓城市商業更為蓬勃發展，尤其今年遇到疫情衝擊，不少小商家面臨倒閉等危機，他希望能提出更多協助商家營運的方案，讓商家度過危機。

另一位華裔李平(Steven Lee)今年首次競選巴洛阿圖市議員。他也是全巴洛阿圖十名議員候選人中最年輕的。他希望替社區做更好服務，也能改革改變社區現況，同時也希望藉由選舉，讓亞裔有更多參與政治的機會，也同時能讓年輕人的聲音傳遞出來。

東灣北灣各城市

蘇諾瑪市議員候選人丁駿輝。（本報檔案照片）

丁駿輝(Jack Ding)將參選北灣蘇諾瑪市議員。因沒有其他競爭對手，基本可以確定當選。

東灣布利桑頓有三位華裔參選。分別是李志民（Chiman Lee）參選布利桑頓（Pleasanton） 市議員，王衝（Chong Wang）參選布利桑頓（Pleasanton）學區委員。余貞美（Jamie Yee）競選連任布利桑頓學區委員。

方大衛(David Fong)競選丹維爾市議員。

中半島地區

張宛立(Virginia Chang Kiraly)競選連任聖馬刁縣港務委員及蒙洛公園消防委員。蕭錫之(Rod Hsiao)競選聖馬刁縣第四區教育委員。李美恩(Amourence Lee)競選連任聖馬刁市議員。盧健強(Ken Loo) 競選貝爾蒙特市議員。Arthur Sun競選布里斯本市議員。