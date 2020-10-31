民主黨若横掃府會 波洛西權力震天

全美目光都集中在川白總統之爭，但政壇也十分關注國會之爭，特別是參院的控制權，如果民主黨橫掃府會，波洛西又續任眾院議長，她的影響力將會更大。(Getty Images)

國會眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi) 接受政治新聞網站Politico的訪問，被問到11月3日選後她會否續任議長時，她肯定地說，將會參加議長的選舉；當然，她這樣說，那是表示，民主黨 將會在11月3日的選舉中繼續控制眾院。但是當Politico問她，兩年之後是否會放棄擔任議長時，她卻不肯回答，只說那是兩年後的事。

民主黨在2018年期中選舉奪得眾院控制權後，波洛西曾被數十名黨內年輕新血所逼，要求她不再擔任議長，最後她被逼承諾只再做四年議長；現在兩年過去了，如果民主黨在11月3日的選舉中繼續成為眾院的多數，波洛西必角逐議長之職，至少再做兩年，但兩年之後，即2022年期中選舉後，她的去向會如何？她現在拒絕回答。

波洛西和民主黨現在憧憬，白登擊敗川普，而且民主黨也有機會重奪參院控制權，如果白宮 和參院都落在民主黨手裡，而波洛西又續任眾院議長，以她目前在黨內的地位，她選後的影響力勢必大增。

如果民主黨控制府會，波洛西控制的眾院，將是白登政策的主要推動者，包括白登已經預告的經濟刺激計畫、健保和加稅案，都可能要由波洛西的眾院去推動。

首先，在明年1月初國會重開時，80歲的波洛西必須保證黨內沒有人與她角逐議長之位。密蘇里州資深民主黨眾議員克利瓦(Emanuel Cleaver)說：「我擔任眾議員已有很長時間，我可以肯定地說，沒有人會跟波洛西爭議長之位。如果她不做，那必然是她決定不做。」

過去半年，波洛西幾乎隻手與共和黨和白宮談判，通過總共達3兆元的刺激經濟支出，她代表了整個民主黨，她說什麼就是什麼，全黨沒有人反對；直至選舉前數周，她與代表白宮的財長米努勤的新一輪2兆元的刺激案談判，才遇到麻煩。但民主黨並不認為是波洛西的失敗，而是民主黨希望選後可以推出開支更大的刺激方案。