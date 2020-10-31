非公民也能擔任金山官職？公投決定

DACA夢想生林語慧支持C提案，允許非公民擔任舊金山委員會官職。（本報檔案照片）

舊金山 今年的選舉中有一項公投涉及移民 參政的權力。這項C提案公投，將決定「非公民」的移民人士，在舊金山能否擔任官職。

目前舊金山的市府委員（Commissioner），如警察委員、規畫委員等等，必須是舊金山居民同時是美國公民 。少數情況下擔任這些官職的委員可豁免本地居民的條件限制，但是美國公民身分則必須要有。

C提案就是要放寬公民身分的限制，讓「非公民」也能夠擔任市府委員。本次公投改變的範圍不包括民選官職，像是市長、議員等仍然還是需要公民身分，只是放寬委任的委員會官職。

支持C提案的華裔移民權益抗爭人士、DACA夢想生林語慧（Amy Lin）表示，所謂的「非公民」，指的是持有綠卡、有效簽證（學生、工作等）以及無證（undocumented）的移民人士。她說，舊金山是一個移民非常多的城市，這樣的背景下，市府在決策過程中，若是非公民不能擔任官職，那麼就難以表達意見，也就無法完整代表社區的心聲。

她也指出，根據數據，在舊金山非公民的綠卡持有人士群體中，亞太裔占多數，比率高達52%。就算是在舊金山的無證移民群體中，也有37%是亞太裔。所以她認為如果能讓這部分人也參與決策，對於亞太裔社區能夠有幫助。

然而反對C提案的聲音也不少，像是舊金山紀事報的背書中就是反對C提案。該報的社論中指出，的確舊金山移民很多，因此讓非公民的移民擔任委員官職是「很吸引人的觀點」，但是社論認定公民身分是一個「合理」的門檻要求。舊金山共和黨也反對，尤其是針對無證移民擔任官職的部分。他們認為移民獲得權益的方式就是先入籍美國。

林語慧則反駁，指出公民身分只是一個人在一個社區裡的一部分，不能夠完整代表一個人的各方面。

目前在舊金山，非公民可以參與學區教委的選舉投票，前提是他們必須有孩子在學區學校就讀，或者是作為學區學生的監護人。