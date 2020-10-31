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灣區華人工程師失聯1周找到了 同學向本報證實陳晨平安

記者劉先進／柏克萊報導
來自上海、就職灣區高科技公司Megagon Labs的華人工程師陳晨失聯一周後，已被找到，他的同學請親友不用擔心。（取自公司官網）
來自上海、就職灣區高科技公司Megagon Labs的華人工程師陳晨失聯一周後，已被找到，他的同學請親友不用擔心。（取自公司官網）

來自上海、就職灣區高科技公司Megagon Labs的華人工程師陳晨（Chen Chen）失聯一周時間，同事和校友四處尋找，警方也參與搜索。陳晨的同學鄭先生30日下午向本報證實，陳晨已找到，請親友不用擔心。

根據陳晨LinkedIn和Megagon Labs公司介紹，陳晨2007年到2011年就讀上海復旦大學，隨後在賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）電腦科學攻讀博士，2017年至今，在Megagon Labs公司就職，目前擔任研究科學家（Research Scientist），他的研究主要集中在機器學習和數據庫方面，對網路和系統診斷也有廣泛的興趣。

賓夕法尼亞大學和復旦大學校友微信群截圖顯示，陳晨以前的導師、賓大電腦和資訊科學系人工智慧RCA教授羅建汶（音譯，Boon Thau Loo）在給學生的電郵中表示，他收到陳晨所在公司Megagon Labs經理譚晚秋（音譯，Wang-Chiew Tan）的緊急電話，得知陳晨已失聯一周，警察正在搜尋。「你們有誰知道他父母的聯繫方式嗎？警員已經聯繫上Ling Ling（可能是陳的同學）了。如果打聽到任何有關陳晨的訊息，請告訴我。」

同學鄭先生30日上午表示，他也是從陳晨博士生導師羅建汶那裡得知，好朋友失蹤了。「公司的經理找不到陳晨，所以才找導師打聽。」

鄭與陳晨是博士生同學，都就讀於電腦科學係，但導師不同。「他平常為人樂觀開朗。雖然畢業後都在灣區工作，但我們最近的聯繫還是一年前。」

鄭先生表示，因為灣區居家避疫，所以估計陳晨肯定在家上班。「我們一年時間沒有見面，也不知道陳晨失聯一周後，是在哪裡出現的。我已在給他發微信，但都沒回覆。」據悉，同學也輾轉聯繫上陳晨在上海的母親。

截至發稿時，陳晨公司Megagon Labs並未回覆本報詢問。

打開陳晨推特帳號，顯示的推特官方警告，表示帳號暫時受限。繼續查看可發現，他轉發的內容多數和公司工作有關。Megagon Labs公司在一周前就和陳晨失去聯繫，但在29日，還轉發了一篇陳晨和同事合寫的文章，探討如何排列詞語，讓人工智慧轉述特定領域的語句。

到本報截稿前，鄭先生表示，經過確認，已經找到陳晨。「雖然還不知道更多細節，但他平安無事。」

陳晨曾經的導師、賓大電腦和資訊科學系的人工智慧RCA教授羅建汶（音譯，Boon ...
陳晨曾經的導師、賓大電腦和資訊科學系的人工智慧RCA教授羅建汶（音譯，Boon Thau Loo）在發給學生的電郵中表示，他收到陳晨所在公司Megagon Labs的緊急電話，得知陳晨已失聯一周。（取自網絡）

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