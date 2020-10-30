媒體揭中共統戰滲透美國 周信結：錢權利誘 須合力圍堵

台灣僑務諮詢委員周信結（右一）。（周信結提供）

新聞周刊（Newsweek）獨家調查報導指出，中國 共產黨透過600多個美國 各界團體，包括商會、僑界同鄉會及媒體企圖對美國滲透分化。

台灣的僑務諮詢委員周信結表示，中國共產黨透過所有的管道，在世界各地利誘各種團體、媒體、研究機構、大學教授，來發揮共產黨的力量，早已行之多年，從一帶一路計畫、千人計畫、孔子學院就能找到痕跡。

他表示，共產黨甚至利用在中國大陸市場的誘因，收買媒體，並且在聯合國、世界衛生組織等國際機構收買第三世界國家，要掌控世界各組織，並在選舉時利用假帳號、假訊息打擊共產黨所反對的候選人，從去年底台灣總統大選以及今年美國總統大選，都可以發現中國共產黨布局的影子，也導致許多嚴重負面影響。

周信結說，中共 用有計畫的投資、威脅利誘、廣告、中國職員、大數據等方式來控制美國主流媒體，川普總統與現任國務卿團隊這幾年來以實際行動與方法來對抗中共在世界的軍事、科技、貿易不公平的掠奪，並進行反擊，提醒自由世界中共的謊言式宣傳。

他分析，新聞周刊所報導的內容行之多年，民主國家應該認清中共手法，合力圍堵中國共產黨的暴力政權，透過實際合作，解決這個嚴重的問題。