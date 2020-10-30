我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

媒體揭中共統戰滲透美國 台僑：行之有年 美國覺悟太晚

記者李榮／灣區報導
鄭光志認為，中共的滲透行之有年，而台灣更要小心。（記者李榮／攝影）
鄭光志認為，中共的滲透行之有年，而台灣更要小心。（記者李榮／攝影）

對於新聞周刊的報導，不同政治背景的僑胞都認為，中共的滲透「行之有年」，不僅美國，全世界都應該覺悟且防範。台灣對中共則更要小心，避免中共的統戰。

「心中只有一種深沉的感慨。美國覺悟有些晚了。」中華民國僑務委員李文雄認為，中共可以說是反人類、反倫常的政黨，而且在美國的赤化早就在進行，可惜全球對中共的認知改變太慢，「中共的手段早已進化的高明。而我所接觸的美國人，對這些無所不在的潛在影響卻毫無心防。」

他指出，政府應該拿出鐵腕，徹底清除可能危害美國民主的團體與個人，根除潛伏在美的「病源」，「大家不可忘記，中國共產黨是靠統戰分化起家的！」

僑務諮詢委員鄭光志指出，中共的滲透與破壞無所不在，且行之有年，美國也陸續察覺到不對，從孔子學院與千人計畫就可看出。中共不止滲透，且刻意報導美國的負面新聞，分化歧視非常明顯。

他表示，美國部分中國僑民組成的商會、協會，本身就帶有滲透與宣傳的意味。過去美國對於這些行為比較放鬆，但總統川普的做法不同，決定硬起來保衛國家安全。其實不止是美國，台灣更要小心中共滲透的問題，畢竟中共在台灣滲透更為簡單，一定要特別小心。

美國 中共 台灣

上一則

媒體揭中共統戰滲透美國 周信結：錢權利誘 須合力圍堵

下一則

華人進步會控告Uber 法官否決

延伸閱讀

大選倒數5天 提前投票和每周確診人數 雙破紀錄

大選倒數5天 提前投票和每周確診人數 雙破紀錄
川普白登佛州搶票第一夫人助陣 都稱「投給國家未來」

川普白登佛州搶票第一夫人助陣 都稱「投給國家未來」
美國生技大廠莫德納 有望下月報告疫苗後期數據

美國生技大廠莫德納 有望下月報告疫苗後期數據
眾院共和黨領袖要求新聞台 投票結束前勿喊贏家

眾院共和黨領袖要求新聞台 投票結束前勿喊贏家
鼓舞士氣 臉書美國員工感恩節放假一周

鼓舞士氣 臉書美國員工感恩節放假一周

熱門新聞

江孫芸2019年在家中受訪。（記者李晗 / 攝影）

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

2020-10-28 23:22
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
律師西格爾向法官提交動議，考慮到人身安全受威脅，希望讓唐娟變更交保釋放的地址。（取自法庭起訴文件）

律師：唐娟照片被瘋傳 遭社媒暴力威脅

2020-10-29 10:25
圖為9月初在北灣納巴谷發生的大型野火。氣象局23日下午發出紅色警報，說本周日(25日)晚上到周一清晨，北灣吹強風，時速最高達70哩，加上濕度極低，因此是極端危險的火警天氣。(Getty Images)

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

2020-10-24 00:40
泰勒在舊金山市政廳辦公室。（取自泰勒臉書）

抱著小狗工作的舊金山大記者 泰勒病逝

2020-10-28 03:25
聖他克拉拉縣最新調查發現，建築工地是新冠病例出現最多的工作場所。（Getty Images）

調查矽谷病毒攻擊率 住家大於工作場所 親友更容易傳染

2020-10-26 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首