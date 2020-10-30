媒體揭中共統戰滲透美國 台僑：行之有年 美國覺悟太晚

鄭光志認為，中共的滲透行之有年，而台灣更要小心。（記者李榮／攝影）

對於新聞周刊的報導，不同政治背景的僑胞都認為，中共 的滲透「行之有年」，不僅美國 ，全世界都應該覺悟且防範。台灣 對中共則更要小心，避免中共的統戰。

「心中只有一種深沉的感慨。美國覺悟有些晚了。」中華民國僑務委員李文雄認為，中共可以說是反人類、反倫常的政黨，而且在美國的赤化早就在進行，可惜全球對中共的認知改變太慢，「中共的手段早已進化的高明。而我所接觸的美國人，對這些無所不在的潛在影響卻毫無心防。」

他指出，政府應該拿出鐵腕，徹底清除可能危害美國民主的團體與個人，根除潛伏在美的「病源」，「大家不可忘記，中國共產黨是靠統戰分化起家的！」

僑務諮詢委員鄭光志指出，中共的滲透與破壞無所不在，且行之有年，美國也陸續察覺到不對，從孔子學院與千人計畫就可看出。中共不止滲透，且刻意報導美國的負面新聞，分化歧視非常明顯。

他表示，美國部分中國僑民組成的商會、協會，本身就帶有滲透與宣傳的意味。過去美國對於這些行為比較放鬆，但總統川普的做法不同，決定硬起來保衛國家安全。其實不止是美國，台灣更要小心中共滲透的問題，畢竟中共在台灣滲透更為簡單，一定要特別小心。