媒體揭中共統戰滲透美國 戴錡：一刀切不公平 高估中國能力

戴錡指出，北加州和統會到今天為止都是以台灣來的僑胞為主要組成幹部，不存在統戰問題。（本報檔案照片）

對於中共藉由包括宣揚和平統一等僑團與組織滲透美國 的指控，北加 州和統會會長戴錡29日指出，現在因為中美關係惡化的政治氣氛，形塑了「一刀切」、將一般僑團與統戰畫上等號，「很多人參加活動、熱心僑務工作，不是為了中共政府去做的。如果所有都是滲透，我覺得也太高估中國 的能力了。」

戴錡以北加州和統會舉例，90年代因為李登輝總統搞台獨，僑胞在海外成立海外興中會，之後演變成新黨，2000年後再轉成北加州中國和平統一促進會。

北加和統會一直到今天為止，主要幹部還是以台灣來的僑胞為主，「當年是因為反台獨而參加和統會，我們是在美國還沒有很多的大陸移民時，就開始工作了。我們海外台胞共同的理念從反台獨而集合在一起，做這個工作不存在統戰問題。」

戴錡並指出，北加和統會成立20年來從沒有拿過中國政府支持的經費，連公文指示都沒有。

他說，美國本身在理念上就反共，而現在與美中關係不好，變成直接把跟中國有關的僑團認定是在為中國政府做事。但這樣一刀切的講法並不公平，畢竟很多僑胞是熱心僑務、關心時局，不存在政治目的，也希望中美友好。

美國大選將至，戴錡認為，川普應會連任，但無論是川普還是白登當選，美中關係短期內恐怕都不會變好。因為，美國本身反共的意識形態以外，美國一直以來要求中國開放互聯網、鬆綁新聞媒體、國企退出市場以求公平競爭等訴求，中國短時間內無法做到，也形成僵局。