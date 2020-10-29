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11年前捷運警槍殺非裔案 阿拉米達縣地檢長允透明調查

記者劉先進／屋崙報導
格蘭特的母親約翰遜（中，Wanda Johnson）、舅舅瑟法斯（右，Cephus Johnson）表示，已得到地檢長歐瑪麗的承諾，將對柏朗進行有力和透明的調查。但對於檢方是否追究柏朗在謀殺格蘭特方面的責任，保持謹慎樂觀。（記者劉先進／攝影）
格蘭特的母親約翰遜（中，Wanda Johnson）、舅舅瑟法斯（右，Cephus Johnson）表示，已得到地檢長歐瑪麗的承諾，將對柏朗進行有力和透明的調查。但對於檢方是否追究柏朗在謀殺格蘭特方面的責任，保持謹慎樂觀。（記者劉先進／攝影）

2009年1月1日跨年夜，非裔格蘭特（Oscar Grant）在Fruitvale捷運站被警員開槍打死，開槍的警員梅塞爾（Johannes Mehserle）被判過失殺人罪監禁兩年。他在獄中表現良好，只服完刑期的一半就釋放。涉案警員柏朗（Anthony Pirone）卻沒有被指控參與槍擊案。阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）已重新調查此事。

格蘭特的母親約翰遜（Wanda Johnson）、舅舅瑟法斯（Cephus Johnson）28日和歐瑪麗閉門會議75分鐘。兩人透露，已得到歐瑪麗的承諾，地檢長將對柏朗進行有力和透明的調查。但對於檢方是否追究柏朗在謀殺格蘭特方面的責任，保持謹慎樂觀（cautiously optimistic）。

格蘭特的親人此前一直表明，是捷運警員柏朗製造了暴力氣氛，用膝蓋壓住格蘭特的脖子，使他臉上的骨頭骨折，此外還對格蘭特使用了有種族歧視的稱呼。

瑟法斯表示，和歐瑪麗的談話，提及格蘭特生前受到的暴力對待。「就像佛洛伊德案件一樣，警員使用一模一樣的手法，用膝蓋按住格蘭特的脖子，用手惡毒的推搡他的臉部，格蘭特的頭骨裂開。格蘭特在11年前遭受這種痛苦，而看到佛洛伊德的那一幕，我們也有切膚之痛。 」

對於歐瑪麗的重新調查，以及追究柏朗在謀殺格蘭特方面的責任，瑟法斯保持謹慎樂觀，「地檢長承諾進行強有力的、徹底的和透明的調查。我們一直擔心的一個問題是，調查的透明度和如何建立溝通。」

瑟法斯說，歐瑪麗並未明確重新調查的時間表，「我們不想再等待11年，但歐瑪麗沒有說明收集到案件的多少訊息。」

約翰遜表示，遲到的正義，意味著正義被剝奪，「11年來，我們一直沒有得到應有的正義。當格蘭特被殺害時，警員的行為並沒有被隱瞞，有（目擊者拍攝）視頻可播放，當時，柏朗應被指控。」

約翰遜說，她聽說過有過本案訴訟時效的問題，「訴訟時效問題不適用於柏朗的行為，他早該為自己的行為負責。作為有色人種，我們一直被剝奪，包括民事權利。我今天站在這兒宣布，格蘭特不能白白死去，他一直是一場運動的催化劑。如果要圓滿、公平和爭取的完成正義事業，柏朗該被起訴。」

非裔格蘭特（Oscar Grant）11年前在Fruitvale捷運站被警員開槍...
非裔格蘭特（Oscar Grant）11年前在Fruitvale捷運站被警員開槍打死，案件在全美引起轟動，阿縣地檢長表示，將重新調查此案。（電視新聞截圖）

佛洛伊德 捷運 種族歧視

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