我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

抱著小狗工作的舊金山大記者 泰勒病逝

記者李晗／舊金山報導
泰勒在舊金山市政廳辦公室。（取自泰勒臉書）
泰勒在舊金山市政廳辦公室。（取自泰勒臉書）

舊金山政界和傳媒界享譽盛名的政治記者泰勒（Barbara Taylor）26日因病辭世，享年73歲。

泰勒生前供職於KCBS電台，報導本地政治新聞、市政廳新聞超過40年，被譽為「市政廳記者團的領隊」。她在市政廳二樓的傳媒辦公室中曾擁有專屬於KCBS的辦公室，據悉當時辦公室內有播音設備器材，她在市政廳內可直接向聽眾直播新聞。

她在2015年退休，2019年在南灣遭遇車禍而脊椎受傷，因而引起併發症導致病逝。

有曾經和泰勒一起採訪政治新聞的前中文記者表示，泰勒的政治新聞在舊金山本地很權威，影響很大。泰勒面對官員市長時也經常問話犀利，帶著其他記者衝鋒陷陣。泰勒的另一令大家記得的是她工作時常會抱著她的小狗。

舊金山市長布里德（London Breed）也在社交媒體發文紀念泰勒。她說泰勒用自己的專業、智慧與溫暖報導市政廳新聞數十年，致力報導這個她居住和熱愛的城市，受到大家的尊敬。

泰勒職業生涯中一段傳奇的經歷則是和1978年轟動全美的舊金山市長議員遭刺殺案有關。

據報導稱，1978年，時任舊金山市議員的懷特（Dan White）辭去市議員職位後，感到後悔，並想讓時任市長馬士孔尼（George Moscone）委任他回到市議員的職位。但馬士孔尼並不想要委任懷特。泰勒得知之後，打電話詢問懷特，懷特才知道這事。第二天懷特帶槍潛入市政廳，槍殺馬士孔尼以及另一位傳奇同性戀市議員米爾克（Harvey Milk）。

泰勒在上述事件中的角色，也在2008年奧斯卡獲獎影片「米爾克」（Milk）中得到還原。

泰勒的線上追悼會目前還在計畫當中。

舊金山 車禍 併發症

上一則

專家：若效法金山抗疫 全美至今會只死5萬人

延伸閱讀

2020大選熱 非裔投票空前踴躍

2020大選熱 非裔投票空前踴躍
舊金山市長布里德減稅 助300娛樂場所商家

舊金山市長布里德減稅 助300娛樂場所商家
大量加州人搬進德州 讓紅州轉紫？

大量加州人搬進德州 讓紅州轉紫？
「黑豹」逝世滿月 網傳太太懷上遺腹子

「黑豹」逝世滿月 網傳太太懷上遺腹子
州及地方政府軟件供應商被駭 大選或遭干預？

州及地方政府軟件供應商被駭 大選或遭干預？
非裔抗爭再起...Breonna Taylor為什麼死了？

非裔抗爭再起...Breonna Taylor為什麼死了？

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05
Google率先於20日成為被告，接著下來，臉書、蘋果和亞馬遜都可能挨告。四大科技公司的四巨頭會如何接招？左起貝佐斯、庫克、皮采和查克柏格。(Getty Images)

Google被告壟斷 臉書、蘋果和亞馬遜劫數難逃

2020-10-22 10:15
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」