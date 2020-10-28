抱著小狗工作的舊金山大記者 泰勒病逝

泰勒在舊金山市政廳辦公室。（取自泰勒臉書）

在舊金山 政界和傳媒界享譽盛名的政治記者泰勒（Barbara Taylor）26日因病辭世，享年73歲。

泰勒生前供職於KCBS電台，報導本地政治新聞、市政廳新聞超過40年，被譽為「市政廳記者團的領隊」。她在市政廳二樓的傳媒辦公室中曾擁有專屬於KCBS的辦公室，據悉當時辦公室內有播音設備器材，她在市政廳內可直接向聽眾直播新聞。

她在2015年退休，2019年在南灣遭遇車禍 而脊椎受傷，因而引起併發症 導致病逝。

有曾經和泰勒一起採訪政治新聞的前中文記者表示，泰勒的政治新聞在舊金山本地很權威，影響很大。泰勒面對官員市長時也經常問話犀利，帶著其他記者衝鋒陷陣。泰勒的另一令大家記得的是她工作時常會抱著她的小狗。

舊金山市長布里德（London Breed）也在社交媒體發文紀念泰勒。她說泰勒用自己的專業、智慧與溫暖報導市政廳新聞數十年，致力報導這個她居住和熱愛的城市，受到大家的尊敬。

泰勒職業生涯中一段傳奇的經歷則是和1978年轟動全美的舊金山市長議員遭刺殺案有關。

據報導稱，1978年，時任舊金山市議員的懷特（Dan White）辭去市議員職位後，感到後悔，並想讓時任市長馬士孔尼（George Moscone）委任他回到市議員的職位。但馬士孔尼並不想要委任懷特。泰勒得知之後，打電話詢問懷特，懷特才知道這事。第二天懷特帶槍潛入市政廳，槍殺馬士孔尼以及另一位傳奇同性戀市議員米爾克（Harvey Milk）。

泰勒在上述事件中的角色，也在2008年奧斯卡獲獎影片「米爾克」（Milk）中得到還原。

泰勒的線上追悼會目前還在計畫當中。