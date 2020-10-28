避免兒童鉛中毒 金山公衛局線上開講

盧德偉列舉了舊金山1979年以前建造而出現油漆破損情況的房屋圖片。（市府直播視頻截圖）

本周是「全國鉛毒預防醒覺周」。在27日下午進行的舊金山 應急管理局華文媒體圓桌會上，舊金山公共衛生局兒童環境衛生促進計畫健康教育專員盧德偉（David Lo）表示，舊金山全市有83%的房屋於1979年之前建造，油漆含鉛容易引起六歲或以下兒童鉛中毒。

盧德偉表示，鉛中毒是嚴重但可預防的疾病。六歲以下兒童更是普遍容易患上，原因是兒童喜歡將手放進口裡、吸收能力更強、身體相對缺少鐵和鈣質。一歲至兩歲的兒童、六歲以下但從未被檢測 的兒童，以及被家長要求檢測的兒童，都可以驗血檢測，所有醫療保險都承擔檢測費。

盧德偉呼籲家長檢查兒童玩耍、進餐、睡眠的地方、受污染的玩具，有沒有破爛的油漆，找出潛在的鉛危害。給兒童進食前，先幫助他們洗臉和雙手，防止感染新冠病毒以及鉛毒污染。他建議家長給孩子吃含豐富維生素C、鐵和鈣的食物。

如果看到破爛的油漆情況，租客 可告知業主可引致的鉛危害，由業主用新油漆覆蓋舊油漆並清除破爛之處。如果業主沒有反應，租客可致電311給公共衛生局。

盧德偉說，人的身體不應該有鉛。孩子如果身體有鉛，即使排出來，已經造成的負面影響是永久性的。居家避疫期間，孩子更有機會接觸到鉛，學校往往受到市府嚴格規管而在處理後更安全。

應急管理局外務特派專員林偉浩表示，未來兩周有兩個面向華人社區的新冠病毒臨時檢測點。除了10月31日和11月6日的華埠花園角，肖化區Felton街25號已於27日當天、並將於11月10日早上10時至下午5時開設，免費提供且無需預約。