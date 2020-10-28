加州4大提案 柏加大民調：平權法、租金管制支持度落後

第22號提案將會界定Uber的司機，到底是不是正式雇員；圖為一名Uber司機拿著反對這項提案的標語。(Getty Images)

距11月3日投票日只有一周。這次選舉加州沒有選州長，而總統選舉在「鐵藍」的加州也不激烈，因此不少人把焦點放在多項備受關注的州提案上，包括華人最關心的第16號提案，以及影響超過100萬名加州零工司機的第22號提案。

柏克萊加大27日公布的最新民調 顯示，在四項最受關注的州提案中，其中兩項民調明顯落後，可能無望通過。這兩項提案包括第16號提案(平權法)和第21號提案(租金管制)，兩者都落後10個百分點，因此看來在剩下的一周將難以挽回劣勢。但第15號提案(商業地產稅)和第22號提案(Uber司機)則些微領先，因此有望通過。

由柏加大政府研究中心所做的民調，訪問了6686名加州選民，是少有的大型民調。以下是四項提案的調查結果：

●第15號提案(商業地產稅)：支持49%，反對42%，正反旗鼓相當。這項提案要改革加州的房地產，提案如獲通過，加州的商業和工業房地產將會按市值估值和徵稅，不再按照1978年通過的第13號提案的規定徵稅。

●第16號提案(平權法)：支持38%，反對49%，支持度因此落後11個百分點。這項提案的目的是要恢復平權法，在大學招生 、政府合約和政府招聘等恢復使用平權法。加州在1990年代曾通過第209號提案，正式廢除平權法，但第16號提案卻要推翻209號提案，重新恢復平權法。因為支持度落後，因此11月3日可能難以通過。

柏加大的民調顯示，非裔對第16號提案的支持度達58%，反對只33%；亞裔卻正好相反，支持39%，反對50%，華人大多反對加州大學 招生時採用平權法；西裔對提案的支持和反對是40%和42%。三大少數放裔對平權法的取向都不相同。白人選民則明顯反對，反對達53%，支持只得35%。

●第21號提案(租金管制)：支持37%，反對48%，支持度落後11個百分點，因此11月3日將難獲通過。這項提案如獲通過，將會授權給地方政府對部分房屋自行制訂租管政策。

●第22號提案(Uber司機)：支持46%，反對42%，支持些微領先，因此11月3日仍有望通過。這項提案如獲通過，Uber和Lyft等叫車平台的司機將仍然保留「獨立承包商」的身分，不會成為正式雇員。Uber等反對讓司機成為雇員，因為一旦成為雇員，公司就要提供健保、最低工資和有薪假期等給雇員，但如保持作獨立承包商，就無須支持這福利。