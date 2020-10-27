挺梅義加選第七區市議員 亞裔領袖站台

多名亞裔社區領袖站台力挺梅義加競選第七區市議員。（圖片由梅義加競選團隊提供）

多名亞太裔社區領袖組成的聯盟於26日在Unity廣場集會，力挺梅義加（Myrna Melgar）競選第七區市議員，並呼籲選民踴躍投票 。

為梅義加站台的人士包括州眾議員邱信福（David Chiu）、現任第七區市議員暨市議會議長余鼎昂（Norman Yee）、第一區市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）、前市議員金貞妍（Jane Kim）、市立大學校董候選人王兆倫（Alan Wong）、白蘭民主黨協會代表方瀅（Kitty Fong）等。

余鼎昂表示：「 梅義加數十年來一直是我們社區的盟友，代表亞裔 移民，倡導、支持他們的業務，並提供機會和社區服務。作為下任的市議員，她會幫助維護文化傳統，像在第七區舉行的農曆新年慶祝活動。毫無疑問，她將為我們的社區提供良好的服務。」

邱信福說：「這次選舉對社區至關重要，我們需要所有人投票。梅義加致力增加城市語言服務，加強弱勢長者租客 的保護，並保護重要的文化資產社區。我相信她在市府會為我們的社區表達心聲。」

金貞妍指出：「我和梅義加在土地使用、租金管制、保護租客等問題上已經共事多年。她一生都在從事公共服務，而社區信任她會做出對他們有利的決定。」

梅義加說：「我很榮幸在關鍵時刻得到亞裔社區和眾多領導者支持。我反對針對亞裔的仇恨言論。為社區需要和應得的服務與安全提倡，我將繼續在市府為您爭取。」

梅義加表示，她是一名城市規畫師，以及住房和經濟發展政策專家。她在第七區中居住了十年，明白社區的需要，有豐富的經驗。她以往領導了市長住房辦公室的房屋計畫，並運營為青年和家庭服務的非牟利機構。