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屋崙港9月進口貨量 刷新歷史紀錄

記者劉先進／屋崙報導
屋崙港9月份的進口貨量，刷新歷史最高紀錄。（記者劉先進／攝影）
屋崙港9月份的進口貨量，刷新歷史最高紀錄。（記者劉先進／攝影）

屋崙港9月份的進口貨量，刷新歷史最高紀錄。屋崙港表示，今年9月，20呎集裝箱進口量比2019年9月猛增10.6%，達到9萬3916個。原因是，美國零售商為準備傳統節日購物季而囤貨。消費品加上個人防護用品等與疫情相關的物品需求，都在增加。

2019年9月，屋崙港進口集裝箱數量就為同期最高，達到8萬4901個。今年9月，集裝箱數量劇增到9萬3916個。此外，9月出口集裝箱數量也比去年同期增加了5%。9月總進出口集裝箱數量為22萬5809個，去年9月的數量為20萬6539個，增長9.3%。與去年相比，今年前9個月的數據顯示，進口增長0.4%，出口下降0.2%。

屋崙港海事總監布蘭德斯（Bryan Brandes）說，新冠疫情流行已有數個月，港口從這些貨運量總量中看到了積極的跡象。「隨著零售商在準備囤積貨架上的貨物，我們正在準備好觀察，消費者是否在今年的感恩節、聖誕節假日季節提前開始購物。」

港口表示，零售商正在對沖今年冬天可能出現的另一波疫情風險。比如，正在建立庫存，因為他們觀察到更多工廠關閉和封鎖的蔓延。

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