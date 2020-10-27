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屋崙將重啟掃街執法 年底前警告不罰款

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市府26日宣布，從11月9日開始恢復停車掃街管理。在12月31日之前，在掃街區域違規停車的，將收到一次警告單。但此後的違規行為，將受到處罰。（記者劉先進／攝影）
屋崙市府26日宣布，從11月9日開始恢復停車掃街管理。在12月31日之前，在掃街區域違規停車的，將收到一次警告單。但此後的違規行為，將受到處罰。（記者劉先進／攝影）

屋崙市府26日宣布，從11月9日開始恢復停車掃街管理。在12月31日之前，在掃街區域違規停車的，將收到一次警告單，但此後的違規行為，將受到處罰。

屋崙市府的聲明說，市府執行停車管理的目標是提供更清潔的街道，希望車主移動車輛，以遵守街道清掃時間表，避免被罰。停車執法工作人員已經在將受影響的社區的車輛擋風玻璃上，發放警示宣傳單。市政府將在今年12月31日之前提供無罰金的警告單。車主在這段時間內違反掃街規定，將收到一次警告，之後的違規行為將受到處罰。市政府將維持所有街道收費站和市屬車庫及停車場的標準價格。購物者需要注意，全年的周日，在街道收費站和市屬收費停車場停車免費。

因為疫情衝擊，阿拉米達縣在3月中執行居家避疫，屋崙市府暫停了包括掃街在內的多項停車執法管理。儘管有市民在自覺遵守法規，但執法的暫停還是直接影響了街道清掃作業。市政人員繼續在掃街路線上工作，但當車主不移動車輛時，掃街設備無法進入路邊。

相比於去年同期，今年3月16日至9月15日的6個月時間裡，掃街人員少收集了270噸雜物。也就是說，數百噸本應由掃街人員收集的垃圾和雜物反而堆積在水槽中，堵塞了雨水渠。

屋崙市第二區議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）說，非常感謝敬業的屋崙市工作人員，他們在充滿挑戰的時期，繼續保持屋崙的清潔。從市中心到美麗湖邊，再到聖安東尼奧社區，垃圾和污點堆積是巨大問題。期待大家共同努力，確保街道和人行道乾淨安全。

屋崙市長薛麗比表示，屋崙人現在比以往任何時候都更需要社區內乾淨的街道。透過大力宣傳停車執法回歸，避免工作人員開出罰單，「我們希望轉移注意力，將多一點的精力放到提供更乾淨的街道和人行道上。冬季雨季即將到來，如果路邊沒有定期清掃，可能會導致洪水和其他重大問題。」

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